Om de raceweekenden interessanter te maken voor fans heeft de MotoGP dit seizoen de sprintraces geïntroduceerd. Waar de Formule 1 deze gestaag opbouwt, besloot Dorna meteen om de sprintraces voor alle weekenden te introduceren. Zo staan de rijders niet voor 21 races dit seizoen, maar in feite 42. Het format leidde na de eerste drie raceweekenden van het seizoen tot gemengde reacties.

Iemand die er wel een duidelijke voorstander van is, is de 500cc-kampioen van 1993: Kevin Schwantz. Volgens de 58-jarige Amerikaan was zo'n sprintrace in zijn tijd ondenkbaar, maar voegt het nu toe aan het spektakel. "Om te beginnen hou ik erg van deze korte races", zegt Schwantz in gesprek met Motorsport.com. "In mijn tijd zou het moeilijk zijn geweest qua afstelling en waarschijnlijk zouden we er op zondag nog steeds mee bezig zijn. Maar qua spektakel vind ik het erg goed. De motoren gedragen zich op zaterdag veel beter dan op zondag, omdat de banden veel minder slijten en omdat het brandstofgewicht gehalveerd is. De motoren op zaterdag zijn echte racemotoren", stelt hij.

Wat wel te merken was, met name in de sprintraces op Portimão en het Termas de Río Hondo, was dat de rijders een stuk agressiever raceten dan in de hoofdrace. Volgens Schwantz heeft dat allemaal te maken met het mentale spelletje omdat de races van korte duur zijn. "Het lijkt erop dat alles nu veel meer afhangt van wat je in de eerste vier of vijf ronden doet", legt hij uit. "Daarom moet je agressief zijn en op dat moment zoveel mogelijk plaatsen winnen. En het idee dat zij minder tijd hebben om terug te slaan, omdat er minder ronden zijn, gaat rond in de hoofden van de rijders."

Kevin Schwantz naast Valentino Rossi op het podium op COTA. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Lagere racefactor

Dorna heeft onlangs een nieuwe Chief Commercial Officer (CCO) aangesteld: Dan Rossomondo. Hij was voorheen actief als vicepresident global sponsorship and media voor de basketbalcompetitie NBA in de Verenigde Staten en het is aan hem om de MotoGP weer een stuk populairder te maken. Hij staat daarbij open voor het lenen van ideeën uit de Formule 1, maar hoopt vooral dat hij van de MotoGP een sport kan maken die ook buiten het raceseizoen relevant is.

Schwantz is onder de indruk van de sprong die de Formule 1 heeft gemaakt met Liberty Media aan het roer, ook al heeft die sport volgens hem een 'lagere racefactor' dan de MotoGP. "Ik dacht altijd dat het allemaal om televisie draaide", wijst Schwantz naar de reden voor de populariteit. "Liberty Media heeft het erg goed gedaan sinds ze de Formule 1 hebben gekocht. Ze hebben het gered en ze zijn in staat geweest om het aan mensen te laten zien. Het idee en de uitvoering van Drive to Survive was briljant. Ik heb vrienden die nog nooit een F1 Grand Prix hebben gezien en nu worden ze helemaal wild om naar een race te gaan. Dat komt door Netflix. Ze vragen me hoe ik niet naar de serie kan hebben gekeken en ik vertel ze dat ik niet eens een hele race kan kijken. Ik kijk gewoon naar de resultaten en denk: 'Oh, Verstappen heeft weer gewonnen; wat een verrassing'."

"De racefactor, de onderlinge competitie, stelt niet zo veel voor en ligt onder het niveau van de MotoGP", stelt Schwantz. "Maar Liberty is heel goed geweest in het creëren van deze behoefte om de Formule 1 te volgen, om alles te doen wat nodig is om tickets te krijgen. Ik kwam vorig jaar naar de laatste race hier in Austin, omdat ik was uitgenodigd door Jost Capito (voormalig teambaas van Williams, red.). Het circuit zat vol met attracties, muzikanten en acteurs. Ik denk dat die beroemde mensen de behoefte creëren om er te willen zijn", aldus de Amerikaan.