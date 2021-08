Yamaha heeft een turbulente periode achter de rug. Na zijn misdragingen in de Grand Prix van Stiermarken is Maverick Viñales per direct vertrokken bij de Japanse fabrikant, waar men momenteel met personele problemen zit. Petronas Yamaha-coureur Franco Morbidelli, de beoogde opvolger van Viñales bij het fabrieksteam, zit in de lappenmand als gevolg van een knieblessure. Zodra hij fit genoeg is om weer te racen, hoopt men hem te stallen naast oud-teamgenoot Fabio Quartararo in het fabrieksteam. Tot die tijd is het behelpen voor Yamaha. Testrijder Cal Crutchlow stapt dit weekend tijdens de Britse Grand Prix op bij het fabrieksteam, Moto2-coureur Jake Dixon mag opdraven bij SRT om daar de tweede machine naast Valentino Rossi te rijden.

Dilemma

Terwijl dit allemaal gaande is, moet Yamaha zoveel mogelijk punten scoren om in aanmerking te komen voor het teams- en constructeurskampioenschap. Hoewel Crutchlow een aardige kandidaat is om de rest van het seizoen voor zijn rekening te nemen bij Yamaha, heeft de Britse coureur er geen trek in het racen te combineren met zijn testwerk. Yamaha staat daarom weer voor een dilemma en is in de zoektocht naar een goede vervanger uitgekomen bij een oude bekende. Andrea Dovizioso geniet momenteel van een sabbatical door zijn tijd vooral te spenderen op de crossmotor, maar de oud-Ducati-coureur heeft zijn voornemen uitgesproken om wel weer terug te keren in de MotoGP.

Dovizioso heeft dit seizoen als testrijder gewerkt voor Aprilia, maar na het aantrekken van Viñales zit er nog weinig muziek in die samenwerking. De enige optie voor een terugkeer van de vijftienvoudig MotoGP-winnaar is een zitje bij Yamaha. Simone Battistella, de manager van Dovizioso, heeft de afgelopen weken verschillende keren met SRT gesproken om te kijken of de 34-jarige ‘Undaunted Dovi’ het gat dat Morbidelli achterlaat kan vullen. Het zou een tijdelijke invuloefening zijn voor Dovizioso, die zichzelf op de Yamaha kan testen. Maar ook voor de langere termijn kan de man uit Forli een interessante optie zijn.

Focus op jong talent valt weg

En daar komt het vertrek van titelsponsor Petronas bij SRT in beeld. De exodus van de oliegigant gaat ook de sportieve koers van het team veranderen. Het team wilde tot nu toe voornamelijk jong talent (Valentino Rossi uitgezonderd) opleiden, maar nu zijn er meer kandidaten. Het vertrek van de Maleisische sponsor en de potentiële komst van Withu, een Italiaans bedrijf, zou perfect zijn om Dovizioso te halen. Het probleem is echter welke eisen de rijder stelt aan zijn terugkeer in 2022.

Voor het vertrek van Viñales en Petronas zou SRT twee van de nieuwste M1’s leasen bij Yamaha. Die machines waren gereserveerd voor Morbidelli, die het dit jaar moet doen met een oudere versie van de M1. De tweede rijder van het merk zou het dan moeten doen met de 2021-modellen van Yamaha. Door het vertrek van Petronas moet SRT beknibbelen op de motoren en is een compromis gesloten om voor beide rijders ouder materiaal in te kopen.

Op dit moment liggen er twee scenario’s op tafel voor SRT. De eerste betekent dat Dovizioso het seizoen afmaakt bij SRT en volgend jaar de beschikking krijgt over een fabrieksmachine van Yamaha. De tweede optie is dat Dovizioso, SRT en Yamaha niet tot een akkoord komen en dat het satellietteam zelf de keuze houdt over de coureurs voor de beide B-machines in 2022. Welke optie het ook wordt, het is onwaarschijnlijk dat Dovizioso bij een eventueel zitje in 2022 genoegen neemt met een oudere machine van Yamaha.