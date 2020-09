Waarom de term 'werkloos' op het pak van Dovizioso staat

Dovizioso verscheen zaterdag op de baan met een nieuwe term op zijn achterwerk, waar doorgaans zijn bijnaam staat. Nu stond er ‘Unemployed’, een referentie aan het feit dat de piloot voor volgend jaar nog geen zitje gevonden heeft. Dovizioso maakte vorige maand bekend aan het eind van dit seizoen te vertrekken bij Ducati en gaf toe dat hij nog geen ‘plan B’ heeft.

Vorige week kreeg Dovizioso pardoes de leiding in het wereldkampioenschap in de schoot geworpen. Niet omdat hijzelf zo geweldig presteerde, maar wel omdat Fabio Quartararo ten val kwam. Dovizioso’s zevende plaats bracht hem op een voorsprong van zes punten op de Fransman. Nu is gebleken dat Dovizioso een weddenschap had met zijn vrienden, die dachten dat hij na de eerste Misano-race weleens aan de leiding zou kunnen staan van het kampioenschap. “Ik werd ertoe gedwongen door een weddenschap met mijn vrienden”, gaf Dovizioso zaterdag toe. “Ze zeiden: ‘Als je na de eerste Misano-race aan kop staat in het kampioenschap, moet je dat op je pak zetten voor de tweede race’. En dat gebeurde! Ik moest het er wel op zetten. Als je zo’n weddenschap hebt met je vrienden, kun je niet terug. Ik werd gedwongen dit te doen!”

Dovizioso’s problemen komen dit seizoen vooral vanwege de nieuwe Michelin-band en met name de constructie van die nieuwe band. Daardoor kan hij niet zijn ideale stijl gebruiken bij het remmen. Ook tijdens het eerste Misano-weekend was er nog sprake van dat probleem, maar hij bevestigde tijdens de test dat er inderdaad een vooruitgang geboekt is. De stappen werden zaterdag bevestigd, maar Dovizioso staat “nog altijd niet waar ik verwacht te staan”. Hij kwalificeerde zich als tiende voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

“Het is heel moeilijk om het remmen te veranderen, daar gebeurt namelijk heel veel”, aldus Dovizioso. “Wat ik de laatste drie jaar beter gedaan heb dan de concurrenten werkt nu niet meer. Ik probeer het niet te doen, maar het is moeilijk om iets dergelijks te veranderen. Ook de afstelling van de motor is volledig anders dan wat we de afgelopen drie jaar gehad hebben. Ik kan niet op mijn instinct rijden en ik moet er veel voor doen om goed te rijden. Het is de reden dat ik ermee worstel. Maar in de middag heb ik m’n gevoel kunnen verbeteren. Ik kan harder remmen en reed in Q1 een 1.31.5. Dat is goed. Ik wist dat ik nog twee tienden nodig had om op de eerste twee rijen te komen, maar ik kon in Q2 geen perfecte ronde meer rijden. Ik denk dat we er beter voor staan dan tijdens de eerste race, maar we staan nog niet waar ik had moeten staan.”