Waarom de MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

Ironisch genoeg zal het weekend dat de geschiedenis had moeten ingaan als een tijdperk van eendracht – na de aankondiging van een historische overeenkomst tussen de fabrikanten en de organisator – uiteindelijk in het collectieve geheugen gegrift blijven vanwege een veel minder broederlijke, oneindig veel onaangenamere reeks gebeurtenissen.

Tot nu toe was Brno het toneel van historische mijlpalen, zoals de allereerste wereldkampioenschapsoverwinning van Valentino Rossi(1996), de eerste titel van de ‘Doctor’ (1997) of de eerste overwinning van KTM in de koningsklasse dankzij Brad Binder (2020). Vanaf deze zaterdag zal dit fantastische circuit echter ook worden herinnerd vanwege een van de meest betreurenswaardige voorvallen van de afgelopen tijd: de twee klappen die Marco Bezzecchi uitdeelde aan de baanmedewerker die zijn motor uit het grind probeerde te redden, direct nadat de Italiaan was gevallen met nog twee ronden te gaan in de sprintrace.

Tijdens het bergen van de Aprilia greep de baanmedewerker per ongeluk het gashendel vast, waardoor de motor in toeren schoot – hoewel lang niet zo heftig als Bezzecchi’s woede. In een vlaag van woede duwde de coureur de arme man met een klap weg, waarna hij voor de zekerheid nog een klap uitdeelde terwijl hij richting de serviceweg liep.

Later op de avond, tijdens zijn persbijeenkomsten, leek de leider in het kampioenschap diep terneergeslagen, hoewel het op dat moment moeilijk te achterhalen was of zijn sombere stemming voortkwam uit het feit dat hij voor de vierde keer op rij geen punten had behaald in een sprintrace, of dat er iets diepers op hem drukte. De twijfel werd enkele minuten voor 20.00 uur weggenomen, toen de FIM-commissie van commissarissen de diskwalificatie van de #72 bekendmaakte wegens het fysieke geweld.

Drie uur later bracht de beroepscommissie van de Internationale Motorfietsfederatie (FIM) een verklaring uit waarin werd onthuld dat Aprilia beroep had aangetekend tegen de straf, terwijl tegelijkertijd werd bevestigd dat het beroep was afgewezen gezien het duidelijke bewijs en de ernst van het incident.

Zondagmorgen waren alle ogen gericht op Bezzecchi en Aprilia. De coureur bood via een bericht op zijn sociale media-accounts publiekelijk zijn excuses aan aan de marshal, zijn team en het kampioenschap. Dit logische gebaar werd gevolgd door een persoonlijk bezoek aan de post waar de marshal gestationeerd was die de klap met zijn rechterhand had opgevangen. De twee omhelsden elkaar en, ironisch genoeg, schonk Bezzecchi hem een paar handschoenen.

Toevallig hadden de camera’s op het circuit het ‘geluk’ om op dat exacte moment precies op die plek te richten. Het is zeker opvallend dat, terwijl op het officiële platform van het kampioenschap Bezzecchi’s verzoening prominent in beeld wordt gebracht – inclusief een video waarin de marshal beschrijft hoe hij de afloop heeft ervaren –, de daadwerkelijke aanleiding van het incident, de beelden van de fysieke slagen, nergens te vinden zijn, ondanks dat deze door alle televisiezenders met uitzendrechten zijn uitgezonden.

Kort daarna was het de beurt aan Aprilia om zich uit te spreken via Massimo Rivola, de CEO van de racedivisie. Het standpunt van de Italiaanse topman was zeer relevant, aangezien het kwam slechts twee weken na de botsing die door Jorge Martin in Balaton Park werd veroorzaakt, waarbij zowel Bezzecchi als Raul Fernandez in de eerste bocht uit de race werden geslagen nadat Martin zijn remmoment verkeerd had ingeschat.

Massimo Rivola: „Dit is niet het gedrag dat een wereldkampioen zou moeten vertonen“ Foto door: Aprilia Racing

Voor die inschattingsfout legden de stewards Martin een dubbele long-lap-straf op, die hij deze zondag uitzat – een straf die Rivola eerder als te mild had bestempeld.

“Ik zou het er niet mee oneens zijn geweest als de straf strenger was geweest. Dit is niet het gedrag dat een wereldkampioen zou moeten vertonen,” merkte de voormalige sportdirecteur van Ferrari en Toro Rosso destijds op.

Na het incident met Bezzecchi had het hoofd van Aprilia Racing een uitgelezen kans om het goede voorbeeld te geven en een ondubbelzinnige boodschap af te geven tegen daden van ongekende omvang – daden die in andere sportdisciplines tot veel zwaardere straffen zouden hebben geleid. In het voetbal zou een speler die een soortgelijke aanval pleegt gemakkelijk een schorsing voor het hele seizoen kunnen krijgen. In de Formule 1 kreeg Max Verstappen tweemaal een taakstraf opgelegd: eenmaal voor het confronteren en duwen van Esteban Ocon, en een andere keer voor het gebruik van grof taalgebruik tijdens een persconferentie.

Rivola koos er echter voor om een compromis te sluiten. Enerzijds veroordeelde hij het gedrag van zijn coureur: „We bieden onze excuses aan aan de marshal, we aanvaarden de straf, en als team tolereren we dit soort gedrag van onze coureur niet”, verklaarde hij. Maar direct daarna klonk zijn toon aanzienlijk milder, bijna neerbuigend, toen hij probeerde het besluit van Aprilia om in beroep te gaan te rechtvaardigen: „We hebben ervoor gekozen in beroep te gaan omdat we van mening waren dat de straf niet in verhouding stond tot de gepleegde overtreding, en omdat er in het verleden bij soortgelijke gevallen vrijwel geen straffen werden opgelegd.”

Nog verrassender was zijn redenering over de zware nacht die Bezzecchi doormaakte: „Marco heeft de hele nacht niet geslapen vanwege wat hij had gedaan. Ik slaap ook niet als ik mijn zoon een klap geef wanneer hij dat verdient, dus stel je eens voor hoe iemand met zo’n goed hart zich voelt nadat hij op deze manier heeft gereageerd tegen iemand die het niet verdiende. Dat gezegd hebbende, dit zijn gebaren die niet mogen gebeuren omdat de regels nu eenmaal zo zijn, en het is terecht dat ze worden gehandhaafd.”

In dit stadium is het cruciaal om je niet te laten afleiden. De grote betrokkenheid van Rivola en Aprilia bij de coureur uit Rimini is vanuit sportief oogpunt volkomen logisch. Bezzecchi is zich volledig bewust van deze steun, aangezien hij daar talloze bewijzen van heeft ontvangen. Dat mag echter geen belemmering vormen om het voorval volledig en onvoorwaardelijk te veroordelen. Uiteindelijk kan noch de in Noale gevestigde fabrikant zich dergelijke schade aan zijn merkimago veroorloven, noch een kampioenschap dat momenteel midden in een enorme wereldwijde expansie zit.

De MotoGP wil de wereld boeien met het pure spektakel dat de coureurs op het circuit bieden, niet met de uiterst gênante taferelen die we zaterdag hebben gezien.