Waarom Petrucci voor het Amerikaanse avontuur gekozen heeft

Na zijn vertrek uit de MotoGP trok Petrucci met KTM naar de Dakar Rally. Hij zou aanvankelijk een volledig WK-seizoen doen met de Oostenrijkse fabrikant, maar dat ging niet door. Hij tekende daarna een contract om dit seizoen het MotoAmerica Superbike-seizoen te doen voor de Warhorse Ducati-formatie. In het voorprogramma van de MotoGP werd het eerste raceweekend afgewerkt. Hij kwalificeerde zich als tweede en won vervolgens beide races, tot grote vreugde van zijn voormalig collega's uit de MotoGP-paddock.

In eerste instantie zat Petrucci niet te wachten op het racen met een Superbike. Zijn gewicht en lichaamsbouw speelde hem in de laatste MotoGP-jaren parten en de vrees bestaat dat zoiets nog altijd het geval zal zijn. Na zijn eerste weekend in MotoAmerica heeft Petrucci een overstap naar WSBK niet uitgesloten, maar hij geeft aan dit jaar te gebruiken om te ontdekken of hij dat echt nog wil.

“Ik ben nog steeds aan het zoeken naar de echte motivatie. Zondag ging ik als commentator mee naar de MotoGP-grid en dat voelde heel goed, ik mis het racen in de MotoGP niet. Het vechten voor twee of drie tienden kan ik missen”, zegt Petrucci. “Het is zo moeilijk en na tien jaar in de MotoGP was ik echt uitgeput. Dit jaar is voor mij echt een proces. Misschien vind ik de motivatie om me aan het WK Superbikes te wagen. Maar ik focus me in eerste instantie op dit seizoen, misschien kan ik hier blijven als dat heel goed gaat.”

Petrucci kreeg aanbod voor MotoGP-testrol

Petrucci verklaart ook waarom hij een aanbod om als testrijder aan de slag te gaan bij een MotoGP-fabriek heeft afgeslagen: “Ik had de kans om het WK Superbikes te doen, maar vorig jaar was het heel moeilijk in de MotoGP. Halverwege het seizoen vocht ik in Barcelona met Valentino [Rossi]. Ik kon hem inhalen en twee ronden later lag ik in de grindbak. Toen ik daar wegliep, dacht ik dat het wel genoeg geweest was. Ik kreeg een aanbod om in de MotoGP te blijven als testrijder, maar ook een paar WSBK-kansen. Ik wilde alles veranderen en niets van dat alles doen. Ik wil lol hebben en een nieuw land ontdekken. Het is hier heel goed, ik praat nu veel meer met andere mensen dan ik in een jaar deed in de MotoGP-paddock. Het is heel goed om hier te zijn, om die reden heb ik gekozen hier te komen.”