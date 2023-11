Waarom bandenspanningsregels de MotoGP dreigen "kapot te maken"

Vorig jaar besloot de MotoGP tot de invoering van regels omtrent de bandenspanning. Bandenleverancier Michelin schreef weliswaar voor ieder raceweekend een minimale bandenspanning voor, maar het kampioenschap had niet de middelen om hier ook daadwerkelijk op te handhaven. Zo gebruikten de teams allemaal verschillende sensoren om de bandendruk te meten, waardoor metingen niet betrouwbaar waren. Nadat er vermoedens waren dat diverse rijders in sommige races met een lagere bandenspanning reden dan voorgeschreven werd, besloot de MotoGP om voor 2023 in te grijpen. Er werd een universeel Tyre Pressure Management System geïntroduceerd, dat sinds de GP van Groot-Brittannië door alle teams gebruikt wordt.

Sindsdien moeten de teams en rijders zich ook houden aan de minimale bandendruk van 1,88 bar voor de voorband en 1,7 bar voor de achterband. Tijdens sprintraces moeten rijders minimaal 30 procent van het aantal ronden boven deze minimale bandenspanning zitten, tijdens de Grands Prix geldt dat zelfs voor minimaal 50 procent van het aantal ronden. Wie deze vereisten niet haalt, krijgt bij de eerste overtreding een waarschuwing. Bij daaropvolgende overtredingen volgen tijdstraffen van drie, zes en twaalf seconden. Volgend jaar is de straf nog rigoureuzer, want rijders worden dan bij iedere overtreding van de bandenspanningsregels zonder pardon gediskwalificeerd.

Vrees voor 'ramp' en 'kapot' kampioenschap

Sinds de introductie van de regels is er onder de rijders al onvrede. Ze stellen dat de verplichte minimale bandendruk van de voorband vooral voor problemen zorgt. Daarbij wijzen ze naar de aerodynamica van de huidige MotoGP-motorfietsen, die ervoor zorgen dat de bandenspanning behoorlijk stijgt zodra ze achter een andere motor rijden. Zodra de bandenspanning de 2,0 bar aantikt, wordt de voorband echter minder effectief en stijgt de kans op een blokkerend voorwiel en crashes. Deze factoren zorgen er, samen met de minimale bandenspanning van 1,88 bar, voor dat de optimale window van de band heel klein is. Het kiezen van de juiste bandendruk voorafgaand aan de race is daardoor van groot belang, maar afhankelijk van je positie in de race kun je alsnog te laag of te hoog uitkomen en een straf riskeren.

Jorge Martin, de nummer twee in het kampioenschap en een van de rijders die al een waarschuwing heeft gekregen voor te lage bandenspanning, stelt dat er nu niet meer op 100 procent gereden kan worden. "Het is zonde. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar deze regel... Ze moeten ons verhaal proberen te begrijpen en de minimale bandendruk verlagen, want uiteindelijk zien we geen echte races", is de Pramac-rijder hard. "We zien technische races, want ik kan niet pushen en mijn potentie niet laten zien als mijn monteur de verkeerde bandenspanning kiest. Nu gaat het nog op deze manier, maar volgend jaar word je meteen uit de race gegooid. Het verpest de stijl van het racen en ze moeten er iets aan doen, want volgend jaar wordt een grote ramp."

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro werd in Thailand als eerste rijder bestraft na zijn tweede overtreding van de bandendrukregels.

De enige rijder die al een tijdstraf heeft gekregen voor een overtreding, Aleix Espargaro, trekt nog feller van leer. Hij heeft zich eerder al uitgesproken als een groot tegenstander van de bandenspanningsregels en zegt na de GP van Maleisië dat hij nog conservatiever moet zijn met zijn eigen bandendruk uit angst voor een nieuwe straf. "Absoluut, zeker. Als ik dat niet ben, krijg ik eerst zes seconden straftijd en de keer daarna zelfs twaalf seconden", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com of hij recent met hogere bandenspanning van start is gegaan. "Ik haat deze regel, het gaat dit kampioenschap kapot maken."

Ook in Maleisië werden vijf rijders betrapt op een te lage bandenspanning. Racewinnaar Enea Bastianini behoorde tot dat gezelschap, evenals Luca Marini, invaller Iker Lecuona en wildcard Alvaro Bautista. De vijfde man was Francesco Bagnaia, die voorafgaand aan het weekend nog aangaf een joker te hebben in de titelstrijd doordat hij - in tegenstelling tot rivaal Martin - nog niet was betrapt op een te lage bandenspanning. Daardoor ziet hij een vrijbrief om later dit seizoen met opzet, maar straffeloos met een te lage bandendruk te rijden ineens verdwijnen. En doordat zowel Bagnaia als Martin bij een volgende overtreding een tijdstraf krijgt, valt ook niet uit te sluiten dat de strijd om de wereldtitel door de bandendrukregels beslist wordt.

Veiligheidsargument onderuit gehaald door rijders

De reden achter de invoering van de bandenspanningsregels is de veiligheid. Een te lage bandenspanning zou namelijk voor problemen met de constructie van het rubber kunnen zorgen, waardoor ze vatbaarder worden voor falen. De consensus onder de rijders is echter dat de hoge minimale bandenspanning eerder voor onveiligere situaties zorgen dan dat de sport er echt veiliger op wordt. "Ik vind het tien keer onveiliger als je boven de 2,0 bar uitkomt. Het voelt alsof je ieder moment iemand kan raken, omdat je enorme blokkeringen hebt. En zodra je op de rand van de band komt, kun je niet sturen", zei Brad Binder, die stelt dat de rijders graag een lagere minimale bandenspanning zien.

Espargaro zegt dat de MotoGP-rijders dit inmiddels meermaals hebben aangegeven bij bandenleverancier Michelin en de organisatie van het kampioenschap, maar er verandert niets. "Ieder weekend vragen we hierom bij Michelin, Piero [Taramasso, motorsportbaas van Michelin] en Carlos en Carmelo Ezpeleta. We praten hier iedere bijeenkomst over, maar er is geen kans dat ze het veranderen", aldus de Aprilia-rijder. "Ik heb het volste vertrouwen in Piero, maar ik heb vijftien jaar in dit kampioenschap geracet en ik heb nog nooit een probleem met de voorband gezien. Hij zei 'je zat dicht bij een exploderende voorband'. Oké, hij heeft een miljoen keer meer recht van spreken dan ik, maar ik heb nog nooit een voorband zien exploderen. Wel heb ik achterbanden zien knallen."