Waarom Austin in alle opzichten een test wordt voor Marc Marquez

Marc Marquez keert dit weekend in Texas terug in de MotoGP. De baan in Austin is een van zijn favoriete circuits, waar hij zeven van zijn acht bezoeken omzette in een zege. De enige keer dat hij niet won (2019), was door een onnodige crash toen hij de leiding stevig in handen had. Die valpartij opende de deur voor Alex Rins, die zijn eerste overwinning in de topklasse boekte. Voor de rest staat er maar één naam op de MotoGP-winnaarslijst in Texas: Marc Marquez.

De Honda-rijder is volledig hersteld van diplopie, oftewel dubbel zicht. In tegenstelling tot bijna alle andere blessures heb je diplopie, of je hebt het niet. Er is geen tussenweg. Het feit dat hij afgereisd is naar Amerika, wijst erop dat de Spanjaard dus weer optimaal ziet. Een goed teken.

De afgelopen drie weken, sinds zijn valpartij in Indonesië en de daaropvolgende zichtproblemen, waren emotioneel zwaar voor de Honda-rijder. De mensen om hem heen zeggen dat hij zelden zo bij de pakken neer heeft gezeten. De klap tegen het asfalt was op zichzelf al heftig, maar was niets bij de mentale dreun die hij kreeg toen hij zich realiseerde dat de problemen met zijn zicht terug waren. Hierdoor kon hij in 2011 de strijd om de Moto2-titel tegen Stefan Bradl op zijn buik schrijven, en miste hij vorig jaar de laatste twee Grands Prix van het seizoen. In dit geval duurde het herstel aanzienlijk minder lang dan in de voorgaande twee gevallen, maar Marquez realiseert zich dondersgoed dat hij niet altijd zoveel ‘geluk’ kan hebben.

Met 29 jaar beschikt Marquez al over een track record waarmee hij nu al tot de besten aller tijden hoort. De Spanjaard kan de komende jaren geschiedenis schrijven, maar zal dan wel een knop om moeten zetten. Zijn aspiraties, en niet alleen op sportief vlak, hangen veelal af van zijn zelfbeheersing. In Mandalika zorgde een combinatie van factoren ervoor dat de veelvoudig kampioen de grenzen overschreed, en daarmee zijn gezondheid in gevaar bracht. Michelin kwam met een band die het leven van heel wat teams bijzonder zuur maakte, met name voor Honda en Suzuki. Marquez, de eerlijkheid zelve, klaagde minder dan anderen en focuste zich op zijn taak: zo snel mogelijk zijn rondjes rijden. Het resultaat zegt genoeg, met vier crashes in vijf sessies, waarvan twee in Q2 binnen een tijdsbestek van zeven minuten. “De tweede valpartij had ik kunnen voorkomen, maar mijn bloed kookte”, zei hij naderhand. Marquez moet er alles aan doen om niet meer in een dergelijke val te trappen, want de prijs die hij ervoor zou kunnen betalen is zeer hoog. Een tandje minder, net iets minder risico, wordt de komende periode de sleutel.

Door de wisselvallige prestaties van de rest van het veld is er nog niets verloren voor Marquez. Hij zei het al aan het begin van het jaar, en het is nog altijd realistisch: “Ik wil strijden om de titel, dat is het doel. Of me dat lukt of niet, is weer een ander verhaal. Maar dat is wel mijn uitgangspunt.” Hoewel hij twee races miste, staat hij slechts 1 punt achter Pecco Bagnaia in de WK-stand, 9 achter teamgenoot Pol Espargaro en 34 achter leider Aleix Espargaro.

Austin is de ideale plek voor Marquez om aan zijn comeback te beginnen, gezien de superioriteit die hij er in het verleden heeft laten zien. De dominantie uit het verleden kan echter ook tegen hem keren. Zeker nu voorzichtigheid het moet winnen van lef.