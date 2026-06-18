Waarom Aprilia-duo Bezzecchi en Martin elkaars tegenpolen zijn

Marco Bezzecchi en Jorge Martín vormen op papier misschien wel het sterkste rijdersduo van de MotoGP-grid in 2026. Toch vraagt het volgens Aprilia om twee totaal verschillende benaderingen om het maximale uit beide coureurs te halen. De fabrikant uit Noale haalde het tweetal voorafgaand aan vorig seizoen weg bij Ducati, maar beide rijders arriveerden in een compleet andere fase van hun carrière.

Martin maakte de overstap als regerend wereldkampioen nadat hij in 2024 fabrieksrijder Francesco Bagnaia had verslagen. Tegelijkertijd kwam hij bij Aprilia terecht na de publieke teleurstelling dat Ducati hem niet promoveerde naar het fabrieksteam en uiteindelijk koos voor Marc Marquez. Bezzecchi zocht juist een nieuwe start na een moeizaam 2024-seizoen, waarin hij ver verwijderd leek van de vorm waarmee hij eerder races wist te winnen.

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De verschillen tussen beide rijders gaan echter veel verder dan hun loopbaanpad. Ook hun persoonlijkheden en werkwijze binnen de garage lopen sterk uiteen. Weinig mensen kunnen daar beter over oordelen dan Aprilia-technisch directeur Fabiano Sterlacchini. De Italiaan geldt als een van de architecten achter de huidige RS-GP, maar heeft door zijn rol binnen het team ook een unieke kijk op wat beide rijders drijft.

Volgens Sterlacchini is Bezzecchi een methodische werker die zijn snelheid gedurende een raceweekend stap voor stap opbouwt. "Ik denk dat Marco een ontzettend complete rijder is", vertelt de Italiaan in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Op het moment dat er gepresteerd moet worden, kan hij in zichzelf die extra prestatie vinden die nodig is.

"Een van Marco's bijzondere eigenschappen is de manier waarop hij prestaties opbouwt. Wanneer hij een bepaald niveau bereikt, gebeurt dat niet toevallig. Daarachter zit een enorme hoeveelheid werk, waarbij hij steen voor steen alles opbouwt."

"Een van Marco's bijzondere eigenschappen is hoe hij prestaties opbouwt. Wanneer hij een bepaald niveau bereikt, gebeurt dat niet toevallig. Daarachter zit een enorme hoeveelheid werk, waarbij hij steen voor steen alles opbouwt." Foto door: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Martin opereert volgens Sterlacchini heel anders. De Spanjaard vertrouwt veel meer op zijn natuurlijke talent en explosiviteit. Aprilia ziet dat niet als een zwakte, maar juist als een kracht die op de juiste manier gestuurd moet worden.

"Jorge is anders omdat hij enorm explosief is en bovendien veel nadenkt", legt Sterlacchini uit. "Daarom proberen wij als team hem te helpen die explosieve energie te controleren en in de juiste richting te sturen. Het is ontzettend belangrijk dat je het vuur niet dooft. Je moet het vuur alleen de juiste kant op leiden."

Belangrijke rol in de ontwikkeling

Aprilia heeft zich in 2026 ontwikkeld tot de maatstaf in de MotoGP en wist Ducati gedurende de winter voorbij te streven. Die opmars is uiteraard het resultaat van het werk van Sterlacchini, teambaas Massimo Rivola en de technische staf, maar ook de aanwezigheid van twee toprijders heeft de ontwikkeling versneld.

Van het duo speelde vooral Bezzecchi een grote rol in de ontwikkeling van de RS-GP. Terwijl Martin het grootste deel van 2025 miste door blessures, maakte Bezzecchi de nodige kilometers en leverde hij de data waarmee Aprilia de laatste zwakke punten van de machine kon wegwerken.

Wat hem volgens Sterlacchini vooral onderscheidt, is de kwaliteit van zijn feedback. De Italiaan beschikt over het vermogen om problemen uiterst gedetailleerd te analyseren en denkt actief mee over mogelijke oplossingen.

"Er zijn rijders die een probleem uitleggen en vervolgens zeggen: 'Oké, ik heb het verteld, jullie hebben de data.' Daarmee is het klaar", zegt Sterlacchini. "Bij Marco gaat dat anders. Het is voor hem heel normaal om te zeggen: 'Laten we dit probleem nog iets verder analyseren.' Op dat moment lijkt het alsof Marco overschakelt naar een andere processor.

"Hij beschrijft alle handelingen en probeert stap voor stap uit te leggen wat er gebeurt: vanaf het eerste remmoment, via de bochtinloop tot aan de uitgang. Daardoor kun je niet alleen vaststellen waar het probleem zit, maar ook welk type probleem het precies is. Dat is ontzettend waardevol voor de ontwikkeling van de motor.

"Een deel daarvan zit waarschijnlijk in zijn DNA, maar het komt vermoedelijk ook door zijn achtergrond en zijn mentor. Ik heb al vaker gezegd dat Marco mij in verschillende opzichten doet denken aan de manier waarop Valentino werkte."

"Zijn weg van het beginpunt naar het prestatieniveau dat we de afgelopen races hebben gezien, was bijzonder steil. Typisch Jorge. Hij is enorm explosief en kan zijn talent in een zeer korte tijd tot uiting brengen." Foto door: Aprilia Racing

Die technische kwaliteiten maken het voor Martin gemakkelijker om de richting te volgen die Bezzecchi helpt bepalen, zeker tijdens momenten waarop hij zich minder één voelde met de motor. Waar Martin mogelijk minder technisch onderlegd is, compenseert hij dat volgens Aprilia met pure snelheid.

Zijn dominante dubbelzege tijdens het Grand Prix-weekend in Frankrijk was daarvan het perfecte voorbeeld. Voor het eerst dit seizoen versloeg hij Bezzecchi in een grand prix op zondag. Voor velen maakte dat hem direct tot favoriet voor de wereldtitel van 2026. Tegelijkertijd onderstreepten kostbare fouten in Barcelona en Balaton Park dat consistentie soms nog een aandachtspunt is.

Voor Aprilia is het desondanks indrukwekkend dat Martin na zijn door blessures geteisterde seizoen van 2025 alweer vooraan meedoet. "Zijn talent verrast ons niet", zegt Sterlacchini. "Maar de weg van het beginpunt naar het prestatieniveau dat we de afgelopen races hebben gezien, was bijzonder steil. Dat is typisch Jorge. Hij is enorm explosief en kan zijn talent in een zeer korte tijd tot uiting brengen."

Verschillende rijstijlen

Volgens Sterlacchini verschillen de afstellingen van de motoren van Bezzecchi en Martin niet fundamenteel van elkaar. Dat betekent echter niet dat ze dezelfde rijstijl hanteren. "Marco is een rijder die veel doet met de remfase en die de bochtin- en uitgang heel netjes houdt", legt hij uit. "Jorge is juist iets 'rommeliger' tijdens het remmen, maar kan vervolgens bepaalde eigenschappen van de motor beter benutten bij het uitaccelereren dankzij zijn bewegingen en zijn lichaamsgebruik."

"Een deel daarvan heeft ook te maken met de fysieke kenmerken van de rijder. Hun lichaamsbouw en gewicht hebben vanzelfsprekend een grote invloed op het gedrag van de motor. Ik denk dat ze hun rijstijl aanpassen aan hun eigen fysieke eigenschappen."

Die verschillen kunnen uiteindelijk een belangrijke rol spelen in de titelstrijd van 2026. Bezzecchi heeft voorlopig de beste uitgangspositie. De Italiaan won vier van de eerste acht grands prix en verzamelde daarmee 180 punten. Martin volgt echter op slechts twintig punten achterstand en hoopt te profiteren van de momenten waarop ook Bezzecchi niet foutloos is.

Hoe de twee teamgenoten zich tegenover elkaar zullen verhouden, belooft daarmee een van de meest fascinerende verhaallijnen van het MotoGP-seizoen 2026 te worden.