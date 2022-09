Waarom Alex Rins vrijdag woest was op een marshal

Alex Rins kwam vrijdagmiddag halverwege de tweede vrije training ten val in de voorlaatste bocht van het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Toen de nasleep van de crash in beeld werd gebracht, was Rins druk gebarend aan het discussiëren met een marshal. Ten tijde van het incident werd niet helemaal duidelijk waarom Rins zo boos was op de vrijwilliger, maar na afloop gaf de drievoudig MotoGP-racewinnaar tekst en uitleg over het voorval.

“Toen ik crashte had ik een aanvaring met een marshal”, zegt Rins. “Ik heb hem al gesproken. Ik was zo boos. Normaal heb je twee verschillende soorten crashes: bij de ene kwak je tegen de grond en gaat de airbag af. Een andere crash is dat je heel lichtjes tegen de vlakte gaat en dan gaat de airbag niet af. Je kunt dan vrij snel door. Ik crashte in mijn geval met 150 kilometer per uur, het was geen zware crash en de airbag ging niet af. Maar de marshal kwam op me af, sloeg me en daardoor ging de airbag af. Daarom was ik boos.”

Rins is na de sessie naar de marshal gegaan om zijn excuses aan te bieden. “Tijdens de Moto2-training heb ik hem opgezocht en hebben we het uitgepraat. Daarmee is de kous af.”

Rins eindigde in de tweede training op de veertiende plek.