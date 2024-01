Na een sterk eerste seizoen in dienst van Gresini Ducati in 2023 kan Alex Marquez zich in 2024 opmaken voor een hernieuwde samenwerking met oudere broer Marc Marquez. Eerder werkten de broers al samen in 2020, destijds nog voor het fabrieksteam van Honda. De samenwerking duurde toen slechts één race, doordat Marc in de openingsrace in Jerez zwaar geblesseerd raakte. Komend seizoen volgt dus een nieuwe kans, waarbij Alex een klein voordeel heeft door zijn reeds opgedane kennis van de Ducati Desmosedici. Ook het samenwerken met de succesvolste rijder op de MotoGP-grid kan een voordeel voor hem zijn, maar zelf stelt de jongere Marquez dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn.

"We spreken elkaar op de circuits, maar niet veel. Er is weinig tijd, hij gaat de ene kant op en ik de andere. Dat geldt ook voor de andere rijders en bovendien leidt praten soms eerder tot verwarring dan dat het helpt. Daarom moet iedereen zijn werk doen met zijn team en zijn eigen mensen. Als je twijfels hebt, is het natuurlijk een voordeel dat je naar je broer kunt gaan en hem kunt vragen hoe hij het zou doen, maar het is ook geen probleem als dat niet kan", zegt Marquez, die zelf wereldtitels behaalde in de Moto2 en Moto3, in het programma Operación Triunfo van Amazon Prime. Wel kan de aanwezigheid van zijn oudere broer hem pushen om zelf beter te worden. "Mijn broer is acht keer wereldkampioen geworden, dus ik vraag me dan ook af 'wat doet hij beter dan ik?'. Soms zeggen mensen dat het geluk is als ze iemand naast zich hebben die beter is, meer niet. Maar als je ernaar kijkt met het idee dat je iets wil leren, dan is dat mooi. Anders word je niet beter."

Negatieve reacties als brandstof om te presteren

In het programma ging Marquez ook in op de kritiek die hij regelmatig via social media krijgt. Sommigen vinden de prestaties van de rijder uit Cervera ondermaats en laten dat via diverse netwerken duidelijk blijken, maar zelf kijkt hij alleen naar de commentaren waar hij ook daadwerkelijk iets mee kan. "Als het verkeerd gaat, moet je weten wie je constructieve kritiek geeft en je dus kan helpen. De haters geven me bijvoorbeeld motivatie. Bekritiseer je me? Oké, dan wordt het brandstof", stelt Marquez. "Alle goede dingen die je hoort, zorgen ervoor dat je kalm blijft, terwijl de haat ervoor zorgt dat je denkt 'ik ga ze de mond snoeren en nog harder mijn best doen'. Als je hier vertrekt, besef je dat het belangrijkste is dat ze over je praten. Het moment dat ze daarmee stoppen, is het voorbij."

Dat Marquez dergelijke negatieve commentaren tegenwoordig goed kan relativeren, betekent niet dat het hem altijd al eenvoudig af ging. "Eerst doet de kritiek pijn, omdat je er niet aan gewend bent. Uiteindelijk geldt dat wat ik eerder al zei: je moet je focussen op de opbouwende kritiek. Als het kritiek is die pijn doet, waarom zou je er dan tijd aan besteden? Je zet dat opzij en dat is het", aldus Marquez. "Er zullen altijd mensen zijn die kwaad willen, maar dat is jaloezie. Hoeveel mensen zouden niet liever hier willen zijn? Het belangrijkste is dat je je omringt met goede mensen. Er zijn genoeg mensen die alles van je willen afpakken. Je moet jezelf omringen met de juiste personen, dicht bij je familie en de mensen blijven die je helpen om met beide benen op de grond te blijven staan."