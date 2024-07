Waarom Espargaró vindt dat zijn werk bij Aprilia MotoGP erop zit

Begin 2017 voegde Aleix Espargaró zich bij Aprilia, bijna acht jaar later sluit hij daar zijn MotoGP-loopbaan ook af. Eind 2024 stopt de Spanjaard als racerijder, maar toch blijft hij actief in de koningsklasse. Vanaf volgend jaar gaat hij aan de slag bij het fabrieksteam van Honda, waar hij testrijder wordt. In theorie had hij dat werk ook kunnen verrichten voor zijn huidige werkgever, maar Espargaró stapt dus over naar de Japanse fabrikant. "Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat mijn werk bij Aprilia erop zit. Ik heb alles gedaan", legt de 34-jarige Catalaan uit waarom hij eind 2024 vertrekt. "Ik heb acht seizoenen keihard gewerkt om ze te helpen en naar de top te krijgen. Ik denk dat mijn werk gedaan is."

Anno 2024 rijdt Espargaró nog op een motorfiets die goed genoeg is om races te winnen, iets wat momenteel bij Honda absoluut niet het geval is. De RC213V is de afgelopen jaren ver teruggezakt in de pikorde. Zo ver zelfs, dat de vier rijders van het fabrieksteam en satellietteam LCR de grootste moeite hebben om überhaupt in de punten te eindigen. Toch ziet Espargaró zijn overstap als een grote kans. "Ik ben vereerd dat ik me bij HRC voeg. Ik heb gesproken met de top van het Japanse management en zij geloven echt in mij. Ze hebben heel veel vertrouwen getoond en daarom heb ik besloten om het te doen. Het is een heel goede kans", verklaart de rijder uit Granollers.

Espargaró hoopt dat hij met zijn overstap niet alleen op technisch gebied iets kan bijdragen aan de ontwikkeling van de RC213V, maar ook dat hij voor een iets betere sfeer kan zorgen binnen de fabrikant. "Natuurlijk ga ik proberen om het niveau van de motor te verhogen, zoals ik bijvoorbeeld bij Aprilia heb gedaan", stelt hij. "Maar ik ga ook proberen om een teamspeler te zijn, proberen samen te werken met de rijders en om in de garage te zijn en zo voor de stemming te zorgen die ik in acht jaar heb opgebouwd bij Aprilia. Dat is heel belangrijk en dat hebben ze ook nodig. Het is niet alleen technisch, maar ook op dit vlak ga ik mijn best doen."

Poging tot rijden tijdens vrije training

De stemming binnen Honda staat al enkele jaren onder druk. Binnen enkele jaren is Honda afgegleden van de dominante kracht binnen de MotoGP naar achterhoedeklant. "Stel je voor hoe moeilijk het is dat je van ieder weekend winnen naar ieder weekend buiten de punten eindigen gaat. Dat is een emotionele schok", zegt Espargaró, die vorige week zijn hand brak bij een stevige crash in de sprintrace van de TT van Assen. De zondagse Grand Prix moest hij daardoor aan zich voorbij laten gaan, maar desondanks is de drievoudig Grand Prix-winnaar wel afgereisd naar de Sachsenring. Daar wordt dit weekend de Grand Prix van Duitsland verreden.

Zelf is Espargaró er niet zeker van dat hij het hele weekend kan rijden, want hij heeft nog altijd veel pijn. "Ik heb geen kracht, dus het wordt heel moeilijk. Het is echter de laatste race voor de zomerstop, dus ik was niet van plan om thuis te blijven. Ik wil het proberen. Ik heb een speciale handschoen en iets op het stuur, maar het wordt moeilijk", erkent Espargaró, die alleen naar Duitsland is afgereisd omdat de Sachsenring vooral linkerbochten heeft. "Als het een ander circuit was geweest, was ik niet gekomen. Duitsland heeft slechts één bocht naar rechts waar je hard voor moet remmen, de rest is redelijk vloeiend. En aan de linkerkant kan ik pushen met de kant waar ik geen pijn heb. Ik ga het morgenochtend proberen, we zullen zien."