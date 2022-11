MotoGP 2023: Waar en wanneer is de volgende race?

Wanneer en waar is de volgende MotoGP-race?

Datum: Zondag 26 maart



Race: Grand Prix van Portugal



Circuit: Autódromo Internacional do Algarve

De eerste ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap 2023 vindt plaats op zondag 26 maart: de Grand Prix van Portugal. Het is de eerste van in totaal 21 raceweekenden tijdens het seizoen 2023, als de MotoGP het langste seizoen ooit afwerkt. Het is voor het eerst dat het circuit van Portimao de openingsrace van het MotoGP-seizoen heeft. De race staat sinds coronajaar 2020 op de kalender. De traditionele MotoGP-opener in Qatar kan niet doorgaan vanwege een verbouwing op dat circuit.

MotoGP-kalender 2023

Het MotoGP-seizoen 2023 bestaat uit een recordaantal van 21 races. Met de toevoeging van races in India en Kazachstan is het de langste kalender uit de geschiedenis van het kampioenschap. De Grand Prix van Aragon en de Grand Prix van Finland staan niet meer op het programma. De KymiRing is nooit helemaal afgemaakt en het circuit verkeert in financiële problemen. Maar liefst drie keer stond het circuit op de kalender, maar uiteindelijk zal er geen MotoGP-race verreden worden.

Het seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Portugal. De openingswedstrijd wordt in Portimao gehouden omdat men bezig is met een verbouwing op het Losail Circuit in Qatar, doorgaans de traditionele locatie van de openingswedstrijd. Na de race in Portugal trekt het circus naar Argentinië en Amerika. Daarna keert het kampioenschap terug voor de Europese campagne met de Grand Prix van Spanje in Jerez gevolgd door races op de circuits van Le Mans met daarna de triple-header Mugello, Sachsenring en Assen.

De 92ste editie van de TT van Assen staat gepland voor 25 juni. In tegenstelling tot 2022 is het niet de laatste ronde voor het begin van de zomerstop, want op 9 juli staat ook nog de Grand Prix van Kazachstan op het programma op het gloednieuwe Sokol Circuit.

De tweede helft van het seizoen begint op 6 augustus in Silverstone, gevolgd door de race op de Red Bull Ring. De Grand Prix van Barcelona vindt begin september plaats met de Grand Prix van San Marino een week later. Daarna vindt de eerste Grand Prix van India plaats op 24 september met aansluitend de volledige Aziatische tour in Japan en Indonesië. Na de GP van Australië gaat het kampioenschap naar Thailand, Maleisië en Qatar. De finale is vervolgens op 26 november in Valencia.

Datum Grand Prix Circuit 26 maart Portugal Portimao 2 april Argentinië Termas de Rio Hondo 16 april Amerika Circuit of the Americas 30 april Spanje Jerez 14 mei Frankrijk Le Mans 11 juni Italië Mugello 18 juni Duitsland Sachsenring 25 juni Nederland TT Circuit Assen 9 juli Kazachstan Sokol 6 augustus Groot-Brittannië Silverstone 20 augustus Oostenrijk Red Bull Ring 3 september Catalonië Barcelona 10 september San Marino Misano 24 september India Buddh 1 oktober Japan Motegi 15 oktober Indonesië Mandalika 22 oktober Australië Phillip Island 29 oktober Thailand Buriram 12 november Maleisië Sepang 19 november Qatar Losail 26 november Valencia Valencia

Data MotoGP-tests in 2023

Vrijwel direct na afloop van het MotoGP-seizoen 2022 vond op dinsdag 8 november de traditionele post-season test plaats in Valencia. In aanloop naar de openingsrace van het seizoen staan er drie verschillende testsessies op het programma. In februari staat als eerste de Shakedown-test op het programma in Sepang, een driedaagse test voor testrijders en MotoGP-debutanten. In 2023 is Augusto Fernandez de enige MotoGP-debutant die tijdens die sessies in acte mag komen.

Vervolgens werken alle rijders drie testdagen af op het Sepang International Circuit. Voorafgaand aan de start van het seizoen in Portugal staat er vervolgens nog een tweedaagse test op het programma op het circuit in de Algarve. Gedurende het seizoen zijn er nog twee testdagen in Jerez op 1 mei en Misano op 11 september.

Datum Locatie 8 november 2022 Post-season test Valencia 5-7 februari 2023 Shakedown-test Sepang 10-12 februari 2023 Pre-season test Sepang 11-12 maart 2023 Pre-season test Portimao 1 mei 2023 In-season test Jerez 11 september 2023 In-season test Misano