KTM werd in San Marino de volgende MotoGP-fabrikant die experimenteerde met een chassis van koolstofvezel. Na het succesvolle weekend dat testcoureur Dani Pedrosa in Misano beleefde, kreeg Brad Binder tijdens de GP van Japan de beschikking over de aangepaste RC16's. Hij liet meteen potentie zien door in de sprintrace tweede te worden achter Jorge Martin, al crashte hij zondag onder lastige omstandigheden toen hij in de pits verloren tijd wilde goedmaken. Desondanks kon de Zuid-Afrikaan, die nog altijd vierde staat in het kampioenschap, wel beoordelen hoe het nieuwe chassis zich gedroeg.

"Zodra de achterband iets minder wordt, verlies ik wat bij het insturen. Daardoor kom ik te laat rechtop en verlies ik wat van de slipstream. Martin is heel goed in de motor laten sturen en rechtop zetten. Dat is iets wat ik moet verbeteren", concludeerde Binder. "In het midden van de bocht is het duidelijk iets beter. Als ik het gas net opendraai, push ik de achterband niet zo gemakkelijk meer, ik kan iets beter rollen en als ik de motor rechtop zet, kan ik proberen de slipstream te zoeken. Dat werkte extreem goed op een nieuwe band, maar na wat slijtage kon ik wat dingen zien die verbeterd moeten worden."

Ook in de regenachtige omstandigheden op zondag zag Binder ondanks zijn crash lichtpuntjes in de prestaties het nieuwe chassis, zo oordeelde hij na een vraag van Motorsport.com. "Het was exceptioneel goed onder het remmen en het insturen. Bij het uitkomen van de bocht had ik iets meer moeite, maar het was niet verkeerd. Ik dacht dat ik de jongens voor mij langzaam bijhaalde, maar daarbij pushte ik duidelijk te hard."

Binder vermoedde echter ook wel dat KTM nog stappen kan zetten met het koolstofvezelchassis. Toch durfde hij niet te zeggen of dit genoeg is om op consistente basis met Ducati te strijden in het gevecht om het kampioenschap. "Het is zeker een kleine stap in de richting waar we om gevraagd hebben. Het is echter geen enorm verschil", aldus Binder, wiens teamgenoot Jack Miller ook met het nieuwe frame reed en daarmee als vierde en zesde eindigde in respectievelijk de sprintrace en de Grand Prix. "Het is iets kleins, maar zelfs een tiende of twee maakt een enorm verschil in het totaalplaatje. Ik denk dat de combinatie van wat kleine dingen goed voor ons werkt."