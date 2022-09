VT3 MotoGP Japan geschrapt vanwege slecht weer, kwalificatie op planning

Een onweersbui zorgde zaterdag voor een rode vlag in de Moto2-kwalificatie, ongeveer tien minuten in de sessie. De MotoGP zou om 14.30 uur plaatselijke tijd een laatste training van dertig minuten afwerken. Toen de Moto2-sessie al veertig minuten vertraging had opgelopen, besloot de MotoGP om de derde vrije training te schrappen.

Uiteindelijk werd besloten om eerst de Moto2-kwalificatie af te ronden voordat de twee kwalificatiesessies van de MotoGP gaan plaatsvinden. De pitstraat ging om 15.38 uur plaatselijke tijd weer open voor de Moto2-coureurs.

Update 9.00 uur Nederlandse tijd: de Moto2-kwalificatie is afgewerkt, maar de MotoGP-kwalificatie (die om 9.00 uur zou beginnen) is opnieuw uitgesteld. Om 16.10 uur (9.10 uur Nederlandse tijd) gaat de pitstraat weer open voor Q1. Q2 staat gepland voor 16.35 uur.

Alle MotoGP-teammanagers waren zaterdagochtend bijeen opgeroepen voor een vergadering met de organisatie over de dreiging van een tyfoon met fikse regenbuien en zware windstoten. Het idee werd besproken om het tijdschema van zaterdag te wijzigen en de kwalificatie te vervroegen. Uiteindelijk werd besloten om het zaterdagschema niet aan te passen.

Zaterdag werd op een kletsnatte omloop van Motegi nog wel een tweede vrije training afgewerkt. Daarin was Marc Marquez het snelst. Door de regen heeft de top-tien van de droge vrijdagtraining zich rechtstreeks geplaatst voor Q2, waaronder titelkandidaten Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia en Aleix Espargaro.

Geen kwalificatie?

Als ook de kwalificatie in het water valt, kan de organisatie er voor kiezen om die zondagochtend nog te houden. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2019, tijdens de Grand Prix van Australië op Phillip Island. De MotoGP-rijders hadden toen te kampen met een forse wind. Daarnaast zou de startopstelling opgemaakt kunnen worden op basis van de vrije trainingen. Dit gebeurde in 2017 in Qatar voor het laatst, vanwege regenbuien. Wanneer er gekozen wordt voor deze optie, dan mag Jack Miller zondag vooraan starten in Japan. Hij was met 1.44.509 het snelst tijdens de droge vrije training op vrijdag. Bagnaia neemt dan de tweede plek in, voor Quartararo en Aleix Espargaro.