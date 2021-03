Vriendschap tussen teamgenoten Rossi en Morbidelli verandert niet

Morbidelli tekende een nieuw contract bij satellietteam SRT en Rossi voegt zich daar dit seizoen ook bij. De negenvoudig wereldkampioen tekende een eenjarig contract toen hij bij het fabrieksteam van Yamaha moest vertrekken. Morbidelli werd als een van de eerste coureurs aangenomen bij het VR46-opleidingstraject, hij was bovendien de eerste die door wist te stoten naar de MotoGP. Inmiddels heeft VR46 drie coureurs in de MotoGP. In zijn tijd bij VR46 bouwde Morbidelli een hechte vriendschap op met de 42-jarige Rossi. Nu de twee elkaars teamgenoten worden dreigt een rivaliteit, maar Morbidelli is daar totaal niet bang voor.

“Ik wens mijzelf en Vale hetzelfde toe als wat ik mijn andere vrienden toewens”, zei Morbidelli. “Ik hoop eerlijk te zijn, zoals ik omga met al mijn vrienden. Hij is een goede vriend van mij en misschien is hij voor mij nog wel meer dan een vriend. Ik hoop dat we goed met elkaar kunnen omgaan en dan heb ik het over elk aspect van het leven. We racen tegen elkaar en dat zal ik niet anders doen dan elke andere keer dat ik tegen hem reed. Dat gaat niet veranderen. Natuurlijk strijden we om iets groots, maar we moeten niet vergeten dat er niets gaat boven vriendschap, liefde en dat soort dingen. Het menselijke deel is veel belangrijker dan een spel. Dit is maar een spelletje, het is best belangrijk, maar veel meer dan een spelletje is het niet. We doen dit al van kinds af aan en we moeten onszelf eraan blijven herinneren dat het maar sport is. Ik hoop natuurlijk dat we voor mooie resultaten en grote dingen gaan vechten.”

Geen onderscheid

Gevraagd of hij Rossi eenmaal in de pitbox ziet als zijn grootste rivaal of dat hij een goede vriend blijft, zei Morbideli: “Beide, het is moeilijk daar onderscheid in te maken. We kunnen daar niet een bepaalde richting op plakken, het gaat altijd alle kanten op. Misschien komt er een situatie waarin hij de eerste is die ik wil verslaan, vijf minuten later is hij weer een van m’n beste vrienden. Wanneer we racen is het misschien anders, maar in de pitbox zijn we gewoon vrienden. Het is moeilijk om een vriend los te zien van de rijder.”