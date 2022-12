Jorge Viegas werd afgelopen weekend herkozen als de president van motorsportfederatie FIM. Hij maakte bij de jaarvergadering meteen gebruik van het moment om een scoop de wereld in te helpen: VR46, het MotoGP-team van Valentino Rossi, stapt in 2024 over op materiaal van Yamaha. Afgelopen jaar reed het team met Ducati's en dat blijft het in 2023 doen, maar daarna zou dan de overstap volgen. Zodoende heeft Yamaha in dat jaar weer vier motoren op de grid, terwijl het aantal Ducati's terugloopt van acht naar zes.

Hoewel er al langer geruchten zijn dat VR46 in de toekomst met Yamaha gaat rijden, lijken de woorden van Viegas vooralsnog eerder zijn persoonlijke voorkeur dan een reflectie van de werkelijkheid. Daar hint Rossi's rechterhand en VR46-teambaas Alessio 'Uccio' Salucci in ieder geval naar. "Het is een verhaal zonder einde: eerst zeiden ze dat we in 2023 naar Yamaha gaan, nu is alles uitgesteld naar 2024", grapt hij tegenover GPOne, om daarna een verklaring te geven waarom zo'n overstap niet mogelijk is in 2024. "Ik begrijp niet waarom Viegas dit bommetje dropt. Dat is vreemd, want wij weten nergens van. Ik herhaal nog maar eens dat we een driejarig contract hebben met Ducati dat eind 2024 afloopt. Ook hebben we de mogelijkheid om het contract met nog twee jaar te verlengen. We gaan het contract respecteren en dan kijken we in 2025 wel of we verder willen. Het belangrijkste voor ons is dat we competitieve motoren hebben."

De relatie van VR46 met Ducati is volgens Salucci goed en bovendien waren de motoren van de Italiaanse fabrikant afgelopen seizoen ijzersterk. Dat kan van de Yamaha M1 niet gezegd worden, waardoor een overstap naar de Japanners momenteel niet aan de orde lijkt. "Vanuit persoonlijk oogpunt hoop ik dat Yamaha competitief is", aldus Salucci, die daarbij vooral wijst naar Yamaha-fabrieksrijder Franco Morbidelli. "Ik kan niet ontkennen dat wij een vriendschappelijke band hebben, mede doordat onze Academy-rijder Morbidelli voor hen rijdt. Maar dat is geen verlangen dat gelinkt is aan het VR46-team."