Het aanblijven van Luca Marini zat min of meer al in de pijplijn, aangezien het onwaarschijnlijk leek dat de Italiaan de overstap naar Pramac zou maken. Inmiddels is dus duidelijk dat VR46 vasthoudt aan de rijkunsten van de MotoGP-coureur, die sinds 2021 in de topklasse van de motorsport actief is en volgend jaar zijn vierde seizoen in dienst van het team van MotoGP-legende Valentino Rossi rijdt. Met VR46 reed Marini dus al heel wat races, met tot op heden één podium. In de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas van dit jaar kwam de 26-jarige rijder als tweede over de meet.

Het contract van de Italiaan is met een jaar verlengd. Uiteraard is Marini blij dat hij nog een jaar namens VR46 in de MotoGP uitkomt. "Om ook in 2024 bij het VR46 Racing Team blijven is voor mij een kwestie van vertrouwen in een zeer hechte groep die al jaren in mij gelooft", zegt Marini. "Als team zullen we er alles aan doen om onze doelen het komende seizoen te bereiken. Ik bedank niet alleen Vale, Uccio [Alessio Salucci] en Pablo [Nieto], maar het hele technische team dat mij en Ducati steunt. Het is zeker een echte ambitie om in 2024 een van de hoofdrolspelers te zijn en als rijder en als team voor het kampioenschap te strijden."

Met deze bevestiging is duidelijk wie er volgend jaar in actie komen bij VR46. Onlangs werd gemeld dat ook Marco Bezzecchi langer doorgaat bij de renstal. Zijn naam werd serieus aan Pramac gelinkt, aangezien dat satellietteam volgend jaar over de meest nieuwe Ducati-fabrieksmotor beschikt. Bij VR46 is dat niet het geval. Rossi wilde Bezzecchi echter niet laten gaan, wat gelukt is. De kans wordt steeds groter dat Franco Morbidelli zich naast Jorge Martin bij Pramac gaat voegen.