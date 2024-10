VR46 heeft opvallende vervanger op het oog voor Di Giannantonio

Fabio di Giannantonio kampt nog altijd met klachten aan zijn schouder, die hij tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk blesseerde. De Italiaan heeft dan ook besloten om na de Grand Prix van Thailand van volgende week huiswaarts te keren om een operatie te ondergaan. Op die manier hoopt hij op tijd hersteld te zijn om volledig fit aan het nieuwe MotoGP-seizoen te beginnen. De keuze van Di Giannantonio betekent wel dat zijn werkgever VR46 een vervanger moet zoeken voor de races in Maleisië en Valencia. "We willen voor beide races een rijder hebben en we praten met Ducati om te kijken wie geschikt is", vertelt een woordvoerder van de renstal aan Motorsport.com.

VR46 heeft al een lijstje met mogelijke vervangers voor Di Giannantonio. "Er is een lijst met vier of vijf kandidaten en we zullen samen met Ducati beslissen wie er in Sepang en Valencia gaat racen", vervolgt de bron binnen het team. De eerste naam op die lijst is vanzelfsprekend Ducati-testrijder Michele Pirro. Daarnaast gaat het om een groepje Ducati-rijders in het World Superbike, te beginnen met fabrieksrijder Nicolo Bulega en Barni-rijder Danilo Petrucci. De opvallendste naam op de shortlist is echter die van Andrea Iannone. "Hij staat op de lijst", erkent de bron binnen VR46.

Iannone heeft een geschiedenis in de MotoGP, waarin hij in 2013 debuteerde op een Ducati. Tot en met 2016 kwam de Italiaan uit voor de Italiaanse fabrikant, waarna hij twee seizoenen voor Suzuki en een jaar op een Aprilia reed. Tijdens de Maleisische Grand Prix van 2019 werd Iannone echter betrapt op het gebruik van anabole steroïden, wat hem een dopingschorsing van vier jaar opleverde. Begin dit jaar keerde hij terug in de motorsport door namens Go Eleven Ducati uit te komen in het World Superbike. In die klasse boekte hij enkele weken geleden in Aragón zijn eerste overwinning en eerder deze week werd bekend dat zijn contract bij het team verlengd is voor 2025.

Over enkele weken volgt voor Iannone mogelijk dus een rentree in de MotoGP na een afwezigheid van bijna vijf jaar. Het is nog onduidelijk of hij dan één race in actie komt, of dat hij beide races voor zijn rekening neemt. "We willen in beide races een rijder inzetten", zegt VR46. "Nu moeten we nog bekijken of het in beide races dezelfde rijder wordt, of dat het twee verschillende rijders worden."