VR46 oneens met keuze Ducati voor minder fabrieksmotoren in 2025

Doordat Pramac eind 2024 vertrekt bij Ducati om vanaf 2025 met Yamaha-motorfietsen te racen, is VR46 de grote favoriet om de plek als belangrijkste satellietteam van de Italiaanse fabrikant te worden. In die hoedanigheid hoopte de formatie van Valentino Rossi volgend jaar over twee fabrieksmotoren te beschikken. Dat lijkt echter niet te gebeuren, doordat Ducati heeft besloten om komend jaar slechts drie fabrieksmotoren in te zetten. VR46 lijkt daardoor genoegen te moeten nemen met slechts één Desmosedici GP25, iets wat teambaas Uccio Salucci geen geweldig idee vindt.

"Wat betreft de GP25 ben ik het niet eens met Gigi Dall'Igna, want we hebben slechts één gloednieuwe motor terwijl ik er graag twee had willen hebben, zoals het altijd is gegaan", vertelde Salucci in gesprek met Motorsport.com. "Helaas - of juist gelukkig - neemt Ducati de beslissing, dus we krijgen er één en daar moeten we het mee doen. We zullen proberen zo goed mogelijk te werken, zelfs als andere fabrikanten vier fabrieksmotoren hebben en wij slechts drie. Het wordt echter nog unieker, want er zijn twee rode motorfiets en eentje in onze kleuren!"

Hoewel het verlagen van het aantal fabrieksmotoren door Ducati niet lekker valt bij VR46, is het team wel degelijk blij dat ze de opvolgers van Pramac worden als het belangrijkste satellietteam van het merk. "We hebben een geweldig team en wat geweldige jongens. We zullen nooit een fabrieksteam worden omdat we geen motorfietsen bouwen, maar de rijders zien wel een geweldige situatie als ze hier binnenkomen. Zelfs Dall'Igna complimenteert ons qua management", zei Salucci, die jarenlang de rechterhand van Rossi was. "Ze hebben ons bovendien gekozen als het referentieteam vanaf 2025 omdat Pramac vertrekt, al hadden ze ons al gekozen als het referentieteam vanaf 2027. Dat was onafhankelijk van het besluit van Pramac."

Morbidelli naast Di Giannantonio in 2025?

Komend jaar moet VR46 het dus doen met één GP25, die hoogstwaarschijnlijk gereserveerd is voor Fabio di Giannantonio. Deze website kon recent al onthullen dat hij voor twee jaar heeft getekend bij Ducati, dat hem bij VR46 stalt met een fabrieksmotor. De andere rijder van het team moet het doen met de GP24, maar het is nog niet bekend wie op die motorfiets stapt. Fermín Aldeguer is een optie gezien zijn contract met Ducati, maar het team zelf ziet Franco Morbidelli als serieuze optie. De Italiaan, een protegé van Rossi, racet dit jaar nog voor Pramac, maar dat team racet vanaf 2025 dus met de Yamaha's waar Morbidelli hiervoor al jarenlang mee racete.

"Ik zou hem heel graag aantrekken", verklaarde Salucci over de mogelijke interesse in Morbidelli. "Ik hou enorm van hem, dus ik zou graag met hem samenwerken. Dat zeg ik al een lange tijd. Misschien wordt het volgend jaar wel werkelijkheid." Toch moeten er nog wel wat hordes genomen worden voordat het daadwerkelijk gaat gebeuren. "We zouden dan een kans geven aan een andere jongen uit de Academy, maar dat is nog ver weg. Er moeten zoveel dingen samenvallen", vervolgde Salucci. "Ik zou heel graag met hem samenwerken, maar laten we nog enkele weken wachten."