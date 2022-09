VR46 MotoGP-team heeft opstelling voor seizoen 2023 compleet

Marco Bezzecchi lag al voor twee jaar vast, maar Luca Marini had een aflopend contract. Dat is nu verlengd. De halfbroer van Valentino Rossi heeft de MotoGP-wereld nog niet bepaald versteld doen staan met zijn resultaten, maar heeft ook in zijn tweede seizoen een geleidelijke stijgende lijn laten zien. De afgelopen twee races op de Red Bull Ring en in Misano eindigde hij op de vierde plek. Het was een formaliteit dat Marini langer bij VR46 zou blijven, maar het is nu ook daadwerkelijk officieel gemaakt.

Vorige week kwam er een bericht dat Marco Bezzecchi nog een seizoen lang bij VR46 blijft, ondanks dat de rookie al voor dit seizoen een tweejarig contract had getekend. Bezzecchi pakte eerder dit seizoen op het TT Circuit van Assen het eerste MotoGP-podium van VR46, het team dat vorig jaar ontstond uit de as van Avintia Racing en de naam draagt van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi.

Op de MotoGP-grid zijn officieel nog twee plekken vrij. Motorsport.com kon eerder al melden dat Augusto Fernandez volgend seizoen instapt bij GasGas Tech3 Factory Racing, maar dit is nog niet bevestigd door de formatie. LCR Honda heeft anderzijds het langere verblijf van Takaaki Nakagami nog niet bekendgemaakt. Dit gaat waarschijnlijk rond de Japanse Grand Prix gebeuren.