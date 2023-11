VR46 ziet meerdere Moto2-rijders als optie om Marini op te volgen

Het vertrek van Marc Marquez naar Gresini Ducati zorgde ervoor dat Repsol Honda aan een zoektocht naar een nieuwe teamgenoot voor Joan Mir moest beginnen. Met nog twee raceweekenden voor de boeg heeft de Japanse fabrikant echter nog geen vervanger aangesteld. Wel is Honda in gesprek met Luca Marini, die ondanks een eerder dit jaar getekend contract voor 2024 onderweg naar de uitgang lijkt bij VR46 Ducati. De situatie heeft er tevens voor gezorgd dat het team van zevenvoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi moet zoeken naar alternatieven voor het geval dat Marini inderdaad vertrekt.

Dat is een reëel scenario, zegt VR46-teammanager Uccio Salucci in de world feed van de MotoGP. "Luca rijdt volgend jaar mogelijk niet voor ons, maar dat weet ik nog niet zeker. Hij is zeker in gesprek met Honda, maar ik weet niet hoe ver ze zijn met het contract", vertelt Salucci. Hij sluit zo goed als uit dat Fabio di Giannantonio, die bij Gresini moet vertrekken, de plek van Marini inneemt. In plaats daarvan kijkt VR46 naar de Moto2. "Ik spreek namens mijn team en helaas voor Di Giannantonio is hij niet onze beste optie. We willen een jonge rijder uit de Moto2, maar op dit moment hebben we twee of drie namen. In de komende drie tot vier dagen hakken we de knoop door."

De afgelopen week werd Fermin Aldeguer al genoemd als een serieuze kandidaat om Marini op te volgen. Salucci bevestigt dat de 18-jarige Spanjaard, die de afgelopen twee Moto2-races won, inderdaad op de shortlist staat. "Als je in november een rijder als Marini verliest, dan is dat moeilijk. We moeten in gesprek gaan en onderhandelen met verschillende teams. Aldeguer is niet onze enige optie, er zijn meer rijders en teams." Een andere kanshebber die Salucci wel prijs wilde geven, is die van Tony Arbolino. "Hij is ook een optie. Ik mag Tony wel, hij is snel en hij is een Italiaan. Hij is een andere naam, maar hij is niet de enige en Fermin is ook niet de enige. We zullen het in de komende vier dagen zien."

Vast staat dat VR46 voor een race tegen de klok staat om een vervanger aan te trekken als Marini vertrekt. Twee dagen na de seizoensafsluiting in Valencia vindt de eerste MotoGP-testdag richting 2024 plaats op Circuit Ricardo Tormo en bij voorkeur wil VR46 dan met beide rijders voor 2024 aan de start staan. "Het is heel lastig. De afgelopen week heb ik misschien drie uur geslapen. Pablo [Nieto] en ik werken nog steeds heel, heel hard", aldus Salucci. "De test in Valencia is twee dagen na de race en ik hoop dat ik ons team voor dat moment rond heb. Als dat niet lukt, moeten we de test helaas met maar één rijder doen. Ik hoop dat we twee rijders aan de start hebben, maar we hebben maar weinig tijd."