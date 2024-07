Als product van de VR46 Academy racet Marco Bezzecchi al vijf jaar voor VR46, het team van Valentino Rossi. Na twee jaar in de Moto2 is hij inmiddels al drie jaar verbonden aan het MotoGP-team, maar de samenwerking komt eind 2024 ten einde. De Italiaan heeft een contract getekend om vanaf 2025 aan de slag te gaan voor het fabrieksteam van Aprilia. VR46 moet zodoende afscheid nemen van een product uit het eigen opleidingsprogramma, maar teambaas Alessio 'Uccio' Salucci vindt wel dat Bezzecchi de juiste keuze heeft gemaakt.

"Vorig jaar waren we consistent, zowel wij als Marco zelf. Hij gaf ons de voorkeur boven een ander satellietteam. We zijn hier om rijders uit de Academy af te leveren bij fabrieksteams, maar ook om te winnen. We willen goede seizoenen neerzetten en degenen die in dit project investeren ook wat emoties laten ervaren. Marco heeft nu een aanbod van een fabrieksteam gekregen, ik ben heel blij voor hem en ik denk dat hij de juiste keuze heeft gemaakt", zegt Salucci in gesprek met Motorsport.com.

Dat neemt niet weg dat hij Bezzecchi met pijn in het hart laat gaan. "Ik ga hem enorm missen. Ik ken Marco al sinds hij klein was en ik ga zijn liefde voor het project missen. Er zijn niet veel rijders die gehecht raken aan een project. We zullen het ook missen dat hij 's ochtends lachend en grappend arriveert", vervolgt Salucci, die jarenlang de rechterhand was van vriend Valentino Rossi. "Misschien gaat het team hem nog meer missen dan ik, want ik zie hem thuis nog wel eens! Ik heb hem wel gezegd dat we altijd voor hem klaarstaan. We moeten niet vergeten dat je buiten het racen nog je normale leven hebt. Ik mag hem heel graag."

Zaken ondergeschikt aan passie

VR46 heeft zich in de eerste drie jaar van het bestaan in de MotoGP sterk ontwikkeld. In het eerste seizoen vielen de resultaten nog wat tegen, maar vorig jaar deed de formatie met Bezzecchi zelfs mee om de wereldtitel. Inmiddels is VR46 op weg naar de status van belangrijkste satellietteam van Ducati. Op technisch vlak heeft het team zich in de afgelopen jaren dus sterk ontwikkeld, maar ook op menselijk vlak is dat het geval. Het draait volgens Salucci meer om passie dan om zaken doen.

"Zo zit het precies, maar dat doen we niet met opzet. We zijn gewoon zo", legt Salucci uit. "Als we managers zouden willen worden, dan zouden we de weg kwijtraken. We kunnen het niet anders dan hoe we het nu doen, oftewel: de rijders staan centraal. Soms zelfs iets te veel, besef ik. Toch wil ik het niet zoals anderen doen, want dan gaat het fout. We racen niet om zaken te doen, ook al moeten we natuurlijk in het juiste spoor blijven. We doen dit omdat we passie hebben. Niemand heeft Valentino gevraagd om een team op te zetten."