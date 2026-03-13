Sinds het team in 2022 debuteerde in de MotoGP, is VR46 Racing Team een satellietteam van Ducati. De samenwerking met de dominante Italiaanse fabrikant heeft diverse successen opgeleverd, waaronder drie Grand Prix-zeges met Marco Bezzecchi in 2023 en twee keer een derde plaats in het wereldkampioenschap voor teams.

Tegenwoordig krijgt VR46 zelfs fabriekssteun van Ducati, want Fabio Di Giannantonio beschikt over het nieuwste materiaal van het merk. De huidige deal tussen beide partijen loopt eind 2026 en dat heeft al tot speculatie geleid. Zo is VR46 al meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Yamaha, niet in de laatste plaats door de goede verhouding die eigenaar Valentino Rossi heeft met het Japanse merk.

Of er gesprekken zijn gevoerd met Yamaha, is niet bekend. Wel heeft VR46-teambaas Uccio Salucci in gesprek met Motorsport.com toegegeven dat hij gesprekken heeft gevoerd met Aprilia. "We hebben een beetje met Aprilia gesproken, want zij wilden met ons in gesprek gaan en zelf zijn wij gentlemen", legt Salucci uit.

Die gesprekken voerde Salucci met Massimo Rivola, de CEO van Aprilia Racing. De twee kennen elkaar al lang. In 2004 kwamen ze elkaar tegen tijdens de Formule 1-test die Valentino Rossi afwerkte voor Ferrari. Salucci was destijds al de rechterhand van de Italiaanse MotoGP-legende, terwijl Rivola de test toentertijd in goede banen leidde.

"Ik ken Massimo; hij is een heel goede man en een zeer goede manager. We hebben twee of drie keer met elkaar gesproken, want waarom niet?", vervolgt Salucci, die benadrukt dat het bij gesprekken is gebleven en dat een daadwerkelijke overstap van Ducati naar Aprilia niet aan de orde is. "Ik heb er nooit aan gedacht om weg te gaan bij Ducati."

De bekendmaking van een nieuwe deal tussen VR46 en Ducati is aanstaande, stelt Uccio Salucci. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Inmiddels voeren Salucci en VR46 gesprekken met Ducati over een nieuwe deal. De verwachting is dat er in de komende maand overeenstemming wordt bereikt. Motorsport.com heeft vernomen dat het gaat om een driejarige deal, die dus geldt voor de periode van 2027 tot en met 2029.

"We zijn heel dicht bij een handtekening. Er resteren alleen nog wat kleine details. Ik denk dat er in de komende maand een aankondiging zou kunnen komen. We zijn dicht bij een verlenging met Ducati", stelt Salucci, die nog altijd gelukkig is dat VR46 met Ducati's in actie komt: "Absoluut, het is de beste motorfiets ter wereld."

De aankondiging van de verlenging van de samenwerking tussen VR46 en Ducati laat vermoedelijk op zich wachten totdat de teams en fabrikanten de nieuwe commerciële afspraken voor de periode 2027-2031 ondertekend hebben. Daar wordt op dit moment nog over onderhandeld met MotoGP Sports Entertainment Group, het voormalige Dorna Sports.