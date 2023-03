MotoGP-legende Valentino Rossi stapte vorig jaar met zijn VR46 in de koningsklasse als satelietteam van Ducati. In het debuutjaar van het team behaalde het in Assen zijn eerste podium, waarna Bezzechi in Thailand hun eerste pole-position scoorde.

Teambaas Uccio Salucci vertelt aan de Spaanse editie van Motorsport.com dat hij hoopt dit jaar regelmatig mee te kunnen doen om de overwinning. “Het eerste jaar ging beter dan verwacht. We wisten dat we snel zouden zijn, maar niet zó snel. Ik maakte me een beetje zorgen om het gebrek aan ervaring van sommige monteurs van ons, maar ze hebben het prima gedaan. In het tweede jaar heb ik hogere verwachtingen.”

VR46 rijdt in 2023 met Ducati-motoren uit 2022. Vorig seizoen reed Luca Marini wel nog met een fabrieksmotor van de Italiaanse producent. Gegeven het feit dat Francesco Bagnaia het kampioenschap binnensleepte met de 2022-motor, is Salucci hier niet heel droevig om. “Luca, Valentino en ik hebben rond de tafel gezeten en het erover gehad, en zelfs Luca stemde in om door te gaan met de motor die hij vorig jaar heeft gebruikt. De motor is tussen 2021 en 2022 veel veranderd, maar van 2022 naar 2023 is dat niet het geval.” Salucci prijst zijn coureur Bezzecchi de hemel in en zegt dat hij “puur talent heeft”, maar benadrukt ook dat hij beter moet worden in het managen van een raceweekend. Volgens zijn teambaas is de Italiaan soms nog “te nerveus en gespannen”.

Valentino Rossi is dit jaar vooral gefocust op zijn seizoen in de GT3-klasse van de GT World Challenge Europe bij het Belgische raceteam WRT. Daarnaast is de MotoGP-legende druk met het opleiden van nieuw talent in zijn eigen academie. “Dat is zijn eigen project waar hij veel tijd in steekt. Als Valentino zich niet meer bezighoudt met MotoGP, dan hoef ik hier niet meer te zijn. Ik mis Vale. Thuis zie ik hem elke dag, maar ik mis hem [in de paddock]. We hebben daar 25 jaar lang samengewerkt.", aldus Salucci. Rossi probeert wanneer mogelijk aanwezig te zijn om VR46 te supporten. Zo heeft hij al bekendgemaakt eind april aanwezig te zijn bij de Spaanse Grand Prix.