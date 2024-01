VR46 Ducati onthult fors gewijzigde MotoGP-livery voor seizoen 2024

Dinsdag waren de ogen van de MotoGP-wereld voor de tweede keer in vijf dagen tijd gericht op de Italiaanse kustplaats Riccione. Zaterdag was dat nog vanwege de teampresentatie van Gresini Racing, dat daarmee het spits afbeet. Ditmaal was het VR46 Racing Team dat in het Palariccione - Palazzo dei Congressi kleur bekende in de aanloop naar het MotoGP-seizoen 2024. De renstal van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi trok in een eerder stadium met Pertamina Enduro een nieuwe titelsponsor aan en dat heeft ook forse gevolgen voor de livery van het team. Het donkergrijs dat de afgelopen twee jaar de boventoon voerde is helemaal van de kleurstelling verdwenen. In plaats daarvan is de voorkant en een groot deel van de kuip van de Ducati dit jaar felgeel, met verder naar achteren grote witte vlakken en het rood van de nieuwe titelsponsor.

Ook het rijdersduo van VR46 is veranderd ten opzichte van 2023. Na zijn ijzersterke prestaties van vorig seizoen is Marco Bezzecchi zijn werkgever trouw gebleven om opnieuw te jagen op Grand Prix-zeges en de top-drie in het kampioenschap. Daar waar de Italiaan de afgelopen twee seizoenen aan de zijde van landgenoot Luca Marini reed, heeft hij voor 2024 in de persoon van Fabio di Giannantonio een andere landgenoot als teammaat gekregen. Di Giannantonio raakte eind 2023 zijn plek bij Gresini Racing kwijt aan Marc Marquez, maar wist na een knappe overwinning in Qatar een plekje bij VR46 veilig te stellen. Marini, het halfbroertje van Rossi, is op zijn beurt naar het fabrieksteam van Honda vertrokken om Marquez op te volgen.

VR46 komt in 2024 voor het derde jaar op rij uit in de MotoGP, nadat het team in 2014 debuteerde in de Moto3 en in 2017 de stap naar de Moto2 zette. Francesco Bagnaia tekende in 2018 in de Moto2 voor de enige wereldtitel die het team tot dusver behaalde. In de MotoGP eindigde VR46 in het debuutseizoen één keer op het podium dankzij Bezzecchi, die de renstal in 2023 ook de eerste drie Grand Prix-zeges op het hoogste niveau te bezorgen. Op weg naar de derde plek in het kampioenschap stond de rijder uit Rimini nog vier keer op het podium, terwijl Marini ook twee keer mocht plaatsnemen op het ereschavot. Met de Ducati Desmosedici GP23, de machine die in 2023 in handen van Bagnaia goed was voor de wereldtitel.