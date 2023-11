VR46-coureur Marini ook in beeld als vervanger van Marquez bij Honda

Marc Marquez verkast volgend MotoGP-seizoen naar Gresini Ducati en dus komt er een plek vrij bij Honda. Het Japanse merk is op dit moment op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Joan Mir in 2024. Miguel Oliveira stond hoog op de lijst, maar Honda bood hem een jaarcontract en dat veegde de Portugees van tafel. Toen kwam Fabio Di Giannantonio, die door Marquez wordt vervangen bij het satellietteam van Ducati, als favoriet naar voren. In de aanloop naar de Grand Prix van Maleisië werd gezegd dat Honda Moto2-winnaar Fermin Aldeguer een bod had gedaan, maar Honda-teambaas Alberto Puig zei te weten waar die geruchten vandaan kwamen en stelde dat Aldeguer geen optie is.

De grootste kanshebbers zijn volgens Puig: Pol Espargaro, Di Giannantonio en Luca Marini. Inmiddels is al duidelijk dat eerstgenoemde bij KTM als testcoureur aanblijft. Motorsport.com vraagt Marini of hij al gesprekken had gevoerd met Honda. Hij reageert terughoudend. "Nou, nee. Momenteel niet. Niet vandaag", antwoordt de Italiaan. Op de vraag of er dus al wel gesproken is, zegt hij: "Je moet met mijn manager praten." Marini heeft voor 2024 een contract bij VR46, maar sluit een overstap niet uit. "Het hangt af van de situatie. In mijn mening moeten veel dingen dezelfde kant opvallen. Op dit moment voel ik me sterk. Ik verbeter veel dit jaar en hoop volgend jaar competitief te blijven. Ik wil elke race vechten voor het podium en betere resultaten halen. Dat is mijn doel en ik wil er alles aan doen om dat te bereiken."

Een overstap naar Honda betekent voor Marini dat hij van de beste naar de slechtste motor switcht. Hij geeft eerlijk toe dat het aanzien van het leiden van de ontwikkeling bij een fabrieksteam groot is. "Ja, je hebt de beste motor, maar bij een fabrieksteam je eigen motor ontwikkelen en daarvoor met engineers praten en een richting volgen, is heel anders", zegt Marini op de vraag of naar Honda verkassen vanuit competitief oogpunt zin heeft. "Ik weet dat het pakket wat ik nu heb echt goed is. Het team werkt goed samen en de Ducati is een sterke motor die in alle situaties goed presteert. Maar als coureur heb ik dromen te verwezenlijken. Om te rijden en te werken voor een fabrieksteam, is naar mijn mening iets ongelooflijks. Het moet wel het juiste project zijn."

Di Giannantonio wil niet ingaan op alle geruchten. Hij vindt dat nu niet zijn grootste probleem. "Welke concurrentie?", antwoordt de Gresini-coureur op de vraag of hij zich zorgen maakt over het feit dat Marini eventueel het Honda-stoeltje overneemt. "Het is alsof iedereen dat zitje wil. Jullie [de media] noemen ook elke keer mijn naam. De concurrentie komt door jullie. Vanuit mijn perspectief weet ik het niet. Ik spring gewoon op de motor en wat het ook wordt, het zal goed zijn. Momenteel is dit niet mijn grootste probleem. Ik wil gewoon sneller worden voor dit weekend."