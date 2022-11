Hoe de VR46 Academy Francesco Bagnaia tot MotoGP-kampioen vormde

Francesco Bagnaia won afgelopen zondag in Valencia het MotoGP-wereldkampioenschap door als negende over de streep te komen. Concurrent Fabio Quartararo werd vierde, waardoor de positie van Pecco voldoende was om een einde te maken aan de vijftienjarige titeldroogte van Ducati. Tevens schreef Bagnaia geschiedenis door met vijf DNF's gedurende het seizoen alsnog de titel te winnen. Hij boog een achterstand van 91 punten om en won uiteindelijk met 17 stuks voorsprong.

De Italiaan werd opgeleid in de VR46 Academy van MotoGP-legende Valentino Rossi. Hij richtte deze in 2014 op om jonge talenten uit Italië te helpen, dit omdat er weinig vooraanstaande Italianen waren in de Grand Prix-paddock. Op de huidige MotoGP-grid staan vier VR46-leerlingen: Bagnaia, Franco Morbidelli en het VR46-duo Luca Marini en Marco Bezzecchi. Het is de eerste MotoGP-titel voor de academy, maar de derde overall. Bagnaia won in 2018 de Moto2, terwijl Morbidelli een jaar eerder in die opstapklasse de beste was.

"Dit komt niet alleen door Valentino, maar door iedereen die voor ons werkt", antwoordt Bagnaia op de vraag hoe de VR46 academy heeft bijgedragen aan zijn titelwinst. "De academie was in het begin heel anders, maar het droeg zeker bij. Nu is het er erg professioneel. Alles is er. Als we op minibikes willen rijden, dan kan het. Zij regelen alles. Als we naar Portimao willen voor een test, dan zij organiseren zij dat. De hulp is ongelofelijk. Ze geven ons alle mogelijkheden en hun hele leven en passie aan ons. Dit is de eerste MotoGP-titel voor de academy en de derde overall. Als we kijken naar de performance van de coureurs in andere klassen, dan liepen we dit jaar tegen wat problemen aan. Als we die van de MotoGP er bij pakken, dan zie je dat elk lid van de academy ongelofelijk snel was. We pushen elkaar constant om maar te verbeteren. De prestaties van Franky in 2020 dienden voor mij als doel om te verslaan. Dat heeft me veel geholpen om nog beter te worden."

Morbidelli prijst Bagnaia voor zijn mentale aanpak en vindt dat de VR46 Academy hieraan bijdroeg. "Pecco draaide een geweldig seizoen", aldus Morbidelli. "Hij is een fantastische coureur en een correct persoon. Hij is erg beleefd en zachtaardig. Hij is altijd eerlijk. Hij is nu kampioen en heeft de intelligentie van een kampioen. Hij verdient deze titel en maakte een geweldige comeback. Mentaal bleef hij stabiel, dit ook dankzij de academie. We zijn altijd samen, we dagen elkaar altijd uit en racen altijd. Hij bleef stabiel, geconcentreerd en erin geloven."