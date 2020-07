Voorzichtig optimisme bij Rossi na tweede tijd in Jerez

Rossi scoorde vrijdagochtend de tweede tijd in de eerste vrije training, minder dan een week nadat hij tijdens een toch al miserabel weekend ook in de race moest opgeven met een technisch probleem. De tweede tijd, achter teamgenoot Maverick Viñales, was ook genoeg voor de tweede tijd in de gecombineerde tijdenlijst. En dus heeft Rossi voorlopig een plek in Q2 op zak, hoewel daar zaterdagochtend nog verandering in kan komen tijdens de derde training. Na de vorige race kondigde Rossi aan wat zaken aan de machine te veranderen voor het tweede weekend in Jerez. Die aanpassingen lijken vruchten af te werpen, denkt Rossi.

“Persoonlijk had ik vandaag een goed gevoel omdat we de afstelling van de motor veranderd hebben, ik voel me comfortabel”, aldus Rossi die tijdens de virtuele mediasessie 'geflankeerd' werd door tal van schaars geklede dames van sponsor Monster (zie tweet onder) en daarmee voor hilariteit zorgde. “Ik ben in staat om beter te rijden. Mijn tempo was goed en ook de kwalificatieronde was aardig. In de middag heb ik altijd iets meer last, maar dat is hier voor iedereen moeilijk. Het lijkt erop dat we sterker zijn.”

De voorzichtigheid van Rossi komt vooral doordat het gripniveau tijdens de race altijd drastisch verandert, omdat de Moto2-mannen alle tot dan toe opgebouwde grip wegpoetsen met de Dunlops. “In de middag is het moeilijker [vanwege de warmte] en tijdens de race helemaal als het heet is en we na Moto2 rijden”, vervolgde Rossi. “Vanmiddag had ik ook meer moeite, maar dat kwam ook omdat we helemaal geen nieuwe band gebruikt hebben. We moeten afwachten. Het was niet slecht, mijn ritme was goed en ik zat bij de snelste rijders.”

Aan de geplande veranderingen aan de setup heeft Rossi een goed gevoel overgehouden, bovendien werkte Rossi vorige week pas zijn eerste raceweekend af met zijn nieuwe crew-chief David Muñoz. “We hebben bepaalde dingen veranderd, we hadden een andere richting nodig en het kost tijd om alles goed aan te passen. Het is niet eenvoudig om zaken te veranderen, hoewel dat vanaf de buitenkant soms wel zo lijkt. Het belangrijkste is dat mijn team en Yamaha me steunen en geloven dat ik sterk kan zijn. Hopelijk gaan we nu de goede kant op, vorige week was erg frustrerend. Een moeilijke race, maar ik denk dat ik dit weekend competitief kan zijn. Daarvoor moeten we hard werken, maar ik ben optimistisch over de veranderingen.”