Voormalig MotoGP-ster Pedrosa maakt in 2022 debuut in autosport

Eind 2018 nam Dani Pedrosa afscheid van de MotoGP, waarin hij dertien seizoen racete voor Repsol Honda. In die dertien seizoenen eindigde hij drie keer op de tweede plaats in het kampioenschap en won hij 31 Grands Prix, nadat hij tussen 2003 en 2005 al een wereldtitel in de 125cc en twee kampioenschappen in de 250cc veroverde. Na zijn pensioen ging Pedrosa aan de slag als testcoureur van KTM en dat is hij nog altijd. Vorig jaar verscheen de Spanjaard nog aan de start van de GP van Stiermarken, waarin hij tiende werd.

Voor 2022 heeft Pedrosa echter een andere uitdaging gevonden. Hij waagt de sprong naar de autosport door met FFF Racing Team te gaan deelnemen aan de Lamborghini Super Trofeo Europe. Hij gaat de Huracan Super Trofeo EVO2 op Imola, Misano en Portimão delen met ervaren coureur Antonin Borga. “Ik ben heel blij om aan dit nieuwe avontuur met Lamborghini en FFF Racing Team te beginnen. Het is mijn eerste ervaring op vier wielen en hoewel ik veel te leren heb, heb ik er enorm veel zin in”, zegt Pedrosa. “Ik kan niet wachten om alles onder de knie te krijgen en op mijn best te starten. Natuurlijk hoop ik vooral plezier te hebben!” Bij FFF Racing Team kan Pedrosa bovendien rekenen op adviezen van rijderscoach en voormalig F1-coureur Vitantonio Liuzzi.

Pedrosa is niet de enige voormalig MotoGP-coureur die in 2022 de overstap maakt naar het racen met vier wielen. Het debuut van de Spanjaard in de Lamborghini Super Trofeo Europe valt samen met de eerste race van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi in de GT World Challenge Europe, dat dan eveneens te gast is op Imola. Rossi gaat een volledig programma in het kampioenschap afwerken met een Audi van Team WRT. Zowel Pedrosa als Rossi heeft in het verleden al eens in een Formule 1-auto getest. Rossi deed dat in een verder verleden al eens voor Ferrari en mocht in 2019 een Mercedes F1-bolide uitproberen. Pedrosa testte in 2018 – tegelijkertijd met Marc Marquez - met een Red Bull RB8 op de Red Bull Ring.