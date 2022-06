Voormalig Ferrari F1-man moet Yamaha helpen met nieuw motorblok

Yamaha maakte voor de start van het weekend in Barcelona bekend dat het wereldkampioen Fabio Quartararo voor nog eens twee jaar vastgelegd heeft. De Fransman bezorgde Yamaha vorig seizoen haar eerste wereldtitel na zes jaar, maar twijfelde wel erg lang om zijn contract te verlengen. Dat had onder meer te maken met een gebrek aan ontwikkeling van de M1. Het Yamaha-blok is al jaren een van de langzaamste op de grid en ook dit jaar heeft het merk weinig vooruitgang geboekt. Yamaha moest Quartararo ervan overtuigen dat dit in de komende periode wel gaat gebeuren, zodat de coureur competitief kan blijven.

Een van de garanties die Quartararo kreeg voor het verlengen van zijn contract, was de komst van nieuwe personeelsleden die ondersteunen bij de ontwikkeling van het blok. “Wat mij overtuigd heeft is de inzet van Yamaha. Ze willen heel graag dat ik blijf en dat hebben ze ook laten zien door het feit dat ze zoeken naar meer vermogen. Dat is het enige waar we bij deze motor over kunnen klagen”, zei Quartararo donderdag.

De Italiaanse sportkrant Gazetta dello Sport maakte zaterdag melding van het aantrekken van Luca Marmorini. Yamaha heeft het nieuws inmiddels aan Motorsport.com bevestigd. De Italiaan gaat als consultant aan de slag voor Yamaha. Marmorini heeft zijn sporen verdiend als engineer van de Ferrari-krachtbron in de Formule 1, hij werkte tussen 1990 en 2014 in Maranello. Tussendoor was hij ook nog in dienst van Toyota. Het is niet zo dat de 60-jarige Italiaan full-time aan de slag gaat voor Yamaha.

Marmorini werkte eerder al als consultant voor Aprilia, waar hij na de komst van CEO Massimo Rivola een oud-bondgenoot trof. In een dergelijke constructie gaat hij zich nu ook bemoeien met de ontwikkeling van de Yamaha M1-krachtbron.