Dit is de voorlopige MotoGP-kalender voor 2025

De strijd om het MotoGP-kampioenschap tussen Jorge Martín en Francesco Bagnaia is razend spannend, maar achter de schermen is men al druk bezig met 2025. Promotor Dorna heeft de voorlopige kalender voor volgend seizoen gepresenteerd, met daarop een paar opvallende verschuivingen.

Allereerst valt op dat de dit jaar afgelaste races in Kazachstan en India niet terugkeren. Dat betekent het voorlopige einde aan de MotoGP-droom van Kazachstan. De race stond in 2023 al op het programma, maar vanwege problemen met het homologeren van het circuit nabij Sokol werd daar een streep door gezet. Dit jaar ging de editie niet door vanwege overstromingen. India verliest het plekje vanwege financiële problemen. Argentinië ging dit jaar ook niet door, maar deze race staat voor komend jaar wel weer op de rol.

Zoals eerder al bekendgemaakt start het seizoen in Thailand op 2 maart, waarna Argentinië op de kalender staat, gevolgd door de Amerikaanse en de Qatarese Grand Prix. Laatstgenoemde was dit jaar de seizoensopener, maar schuift nu door naar 13 april. Portugal werd in 2024 als tweede race verreden, maar vindt nu als voorlaatste GP plaats. Aragón en de GP van Catalonië wisselen met elkaar van positie, waardoor eerstgenoemde race eerder op het programma staat. Silverstone is een eind vooruitgeschoven en staat nu eind mei in plaats van begin augustus op de rol. Het teruggekeerde Tsjechië is op 20 juli aan de beurt. Nieuwkomer Hongarije organiseert de eerste editie op 24 augustus. De TT van Assen wordt ondertussen traditiegetrouw in het laatste weekend van juni van 28 tot en met 30 juni op de agenda.

Volledige MotoGP-kalender 2025

Datum Grand Prix, circuit 2 maart 2025 Thailand, Buriram 16 maart 2025 Argentinië, Termas del Rio Hondo 30 maart 2025 Verenigde Staten, Circuit of the Americas 13 april 2025 Qatar, Losail International Circuit 27 april 2025 Spanje, Jerez 11 mei 2025 Frankrijk, Le Mans 25 mei 2025 Groot-Brittannië, Silverstone 8 juni 2025 Aragón, Motorland Aragón 22 juni 2025 Italië, Mugello 29 juni 2025 Nederland, TT van Assen 13 juli 2025 Duitsland, Sachsenring 20 juli 2025 Tsjechië, Brno 17 augustus 2025 Oostenrijk, Red Bull Ring 24 augustus 2025 Hongarije, Batalon 7 september 2025 Catalonië, Barcelona 14 september 2025 San Marino, Misano 29 september 2025 Japan, Motegi 5 oktober 2025 Indonesië, Mandalika 19 oktober 2025 Australië, Philip Island 26 oktober 2025 Maleisië, Sepang 9 november 2025 Portugal, Portimão 16 november 2025 Valencia, Valencia

MotoGP-clashes met Formule 1