Voorlopig geen WK Superbikes voor Aprilia: "B-kampioenschap van MotoGP"

Aprilia is tijdens twee periodes vertegenwoordigd geweest in het WK Superbikes: eerst tussen 1999 en 2002 en daarna tussen 2009 en 2018. Sindsdien is de fabrikant uit Noale niet meer actief geweest in het kampioenschap voor productiemotoren en als het aan motorsportbaas Massimo Rivola van Aprilia ligt, gaat dat ondanks interesse van promotor Dorna Sports ook niet gebeuren. "We hebben geen interesse in het WK Superbikes, want momenteel lijkt het een B-kampioenschap van de MotoGP", zegt Rivola, die daarmee nog niet eens benoemt dat Aprilia momenteel geen geschikte productiemotor voor het kampioenschap heeft, tegen Speedweek. "Zodra ze eerlijke regels opstellen, zullen we daar ook met plezier racen."

Met die 'eerlijke regels' duidt Rivola onder meer op het feit dat het WK Superbikes in zijn ogen motoren moet inzetten die veel dichter bij de productiemotoren staan dan momenteel het geval is. Ook doet hij enkele andere suggesties aan de organisatoren om het kampioenschap te verbeteren. "De enige toekomst die ik zie voor het WK Superbikes zijn de Superstock-regels. Ze kunnen hun coole huidige naam behouden, maar moeten gaan racen met motoren waar alleen de knipperlichten en spiegels van zijn afgeschroefd. Dat is de boodschap die iedere fabrikant wil overbrengen, want daardoor kunnen ze motoren verkopen", vervolgt hij. "Er is ook een maximale prijs voor de productiemotoren nodig, want het slaat nergens op dat motoren van 45.000 euro strijden tegen motoren van 25.000 euro."

Rivola doet deze uitspraken in het licht van de aanstaande veranderingen in het technische reglement van de MotoGP. Dat gaat voor 2027 op de schop en daarbij lijkt vooral ingezet te worden op het verlagen van de snelheden en het inslaan van een andere weg met de aerodynamica, waardoor het makkelijker moet worden om duels uit te vechten. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de kosten een stuk verlaagd worden. Het zijn ontwikkelingen waar Rivola niet per se tegen is, maar die in zijn ogen hand in hand gaan met veranderingen in de regels voor het WK Superbikes. "Naar mijn mening is het ook niet heel verstandig om de MotoGP-motoren te langzaam te maken. Mijn eerste argument was dat we niet langzamer kunnen zijn dan de superbikes."