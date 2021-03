Preview: Vijf thema’s voor het MotoGP-seizoen 2021

De jacht naar bevestiging: Kan Mir zijn titel prolongeren?

Joan Mir was in 2020 op pure snelheid niet de beste coureur, hij boekte niet de meeste overwinningen en was ook niet de man die continu bovenaan de tijdenlijsten stond. Maar toch was hij de verdiende wereldkampioen na veertien hectische MotoGP-races. Vooral door zijn constante prestaties pakte Mir de wereldtitel. Hij won onderweg nog een wedstrijd en zette daarmee de kroon op het werk. Suzuki staat niet bekend om de radicale veranderingen en grote ontwikkelingen, maar voor 2021 bestaat er nog wel onzekerheid over het nieuwe frame. De Suzuki-rijders hadden in Qatar niet voldoende tijd om te testen met de nieuwe fiets, daarover bestaat dus nog wat onduidelijkheid.

Het ontbreken van Marc Marquez in de eerste twee races van het seizoen betekent dat de wedstrijden misschien nog wel feller betwist worden en dus zal Suzuki er wel degelijk vanaf het begin moeten staan. Voor Joan Mir is er dit jaar veel aan gelegen om nog beter te presteren. Met een seizoen waarin hij weer meedoet om de titel of zelfs een tweede wereldtitel pakt, kan hij zijn naam definitief vestigen in de geschiedenisboeken. Voor Mir zal dit daarom vooral het jaar van de jacht naar bevestiging worden.

Miller favoriet bij de bookmakers: Wordt Ducati beloond voor innovaties?

We moeten terug naar het jaar 2007. Toen pakte Ducati voor het laatst een wereldtitel bij de coureurs. Casey Stoner was de man die het flikte voor de fabrikant uit Bologna. Sindsdien werd er nog wel wat gewonnen, maar tot die ene felbegeerde wereldtitel kwam het nooit. Daar was op zich wel een aanwijsbare reden voor, maar bij Ducati denkt men vanuit eigen kracht en werd jarenlang gezocht naar een mogelijkheid om de beste motorfiets te bouwen. Dat de chemie tussen Andrea Dovizioso en Ducati uitgewerkt was, bleek de afgelopen jaren meermaals. In de zomer van vorig jaar kwam het tot een uitbarsting en gaf Dovizioso er de brui aan.

Tekst gaat onder de foto verder.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Jack Miller, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati koos voor de jeugd en haalde met Jack Miller een coureur binnen die klaar is voor een volgende stap. Tijdens de test bleek al dat Miller weer een stap gemaakt heeft en dat liet hij ook op de baan blijken. In de pitbox zelf was de sfeer ook een stuk beter, lieten bronnen uit het Ducati-kamp aan deze website weten. Het is de positieve flow die hard nodig is om Ducati weer te laten draaien zoals het kan. Want laten we er realistisch naar kijken: Ducati is qua financiële middelen, qua materiaal en qua personeel een van de beste fabrikanten in de MotoGP. Met Miller en zijn jonge collega Francesco Bagnaia heeft Ducati een goed tweetal, maar ook nog drie debutanten die in potentie kunnen scoren voor het merk. En wat te denken van een outsider als Johann Zarco? Het wordt een bijzonder interessant seizoen wat Ducati betreft.

Hoe verteert Rossi zijn overstap naar het Sepang Racing Team?

Er wordt al jaren gespeculeerd over het afscheid van Valentino Rossi, de bekendste MotoGP-coureur ter wereld. Elk jaar kruipt er wat meer twijfel in want Rossi zal toch niet tot z’n 46ste actief blijven in de sport die hem zoveel gebracht heeft? Feit is dat Rossi op 42-jarige leeftijd aan zijn 26ste Grand Prix-seizoen begint. Voor het eerst in lange tijd doet hij dat niet bij het fabrieksteam van Yamaha, maar bij het Sepang Racing Team. Een logische stap omdat men bij Yamaha aan de toekomst moet denken en twee coureurs uit de jonge lichting binnen heeft gehaald. Om Rossi niet op een zijspoor te laten belanden, heeft hij een plek aangeboden gekregen bij SRT. Daar geniet hij nog altijd van dezelfde ondersteuning wat betreft de motorfiets, maar qua personeel krijgt Rossi een stuk minder aandacht.

Dat zorgt aan de ene kant voor meer rust om gericht te werken, Rossi hoeft niet zoveel bij te dragen aan de ontwikkeling van de M1. Aan de andere kant heeft hij niet zijn vaste crew mee kunnen nemen. Daarover maakte Rossi zich – zo liet hij voor de tests doorschemeren – toch wel een beetje zorgen. Aan het eind van de test liet de Italiaan vervolgens weten dat er ‘heel goed gewerkt’ werd in de pitbox en dat het met de cohesie wel goed zit. De eerste raceweekenden zijn wat dat betreft overigens een goede test. Grote vraag is of Rossi zijn carrière bij SRT een nieuwe impuls kan geven.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

En wat moeten we denken van de andere Yamaha-coureurs? Is Franco Morbidelli op zijn verbeterde 2019-machine nog altijd favoriet voor de wereldtitel? Krijgen Fabio Quartararo en Maverick Viñales dit jaar eindelijk de smaak te pakken? De situatie bij Yamaha is zeer interessant om te volgen dit seizoen.

Aprilia aan zet: kan het de achterstand op de concurrentie dichten?

Wat betreft de onderlinge verschillen tussen rijders en motorfietsen waren we in 2020 getuige van het spannendste seizoen ooit. De verschillen in races werden ook steeds kleiner, al had dat soms ook te maken met een relatief laag racetempo. Hoewel Aprilia wel degelijk iets van de achterstand afsnoepte, was het Italiaanse merk in 2020 met afstand de minst competitieve op de grid. De achtste plaats van Aleix Espargaro in de Grand Prix van Portugal was het beste resultaat. En toch geeft het Aprilia het vertrouwen dat het op de goede weg is.

Aanleiding voor dat vertrouwen is dat Aprilia vorig jaar eigenlijk maar heel weinig heeft kunnen doen wat betreft de ontwikkeling. Door de coronacrisis werden veel zaken stilgelegd, maar deze winter is Aprilia de enige die ongelimiteerd kan werken aan het materiaal. Zo rolde er tijdens de wintertest een nieuwe fiets naar buiten. Het is moeilijk om vast te stellen dat Aprilia nu meedoet in de top, maar duidelijk is dat het merk een aanzienlijke stap gemaakt heeft. Wanneer ook Aprilia nog een vaste waarde kan worden in de top-tien, belooft het MotoGP-seizoen 2021 spannender dan ooit te worden.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De comeback: Hoe keert Marc Marquez terug?

Inmiddels weten we dat Marc Marquez er nog niet bij is als het seizoen aankomend weekend begint in Qatar. Op zijn vroegst staat hij weer aan de start in Portugal, waar halverwege april gereden wordt. De grote vraag bij de terugkeer is: Welke Marquez gaan we zien als hij eenmaal weer op de motor stapt. De spaarzame beelden die we tot nu toe gezien hebben, duiden erop dat Marquez wel degelijk in staat is om met de machine te worstelen. Zijn test met de RC213V-S, een productiemotor gebaseerd op de MotoGP-machine, was dan ook geen toeval. Je hoeft geen fan van de achtvoudig wereldkampioen te zijn om te erkennen dat het een speciale coureur is. Met zijn manier van rijden en het nemen van risico’s heeft Marquez de MotoGP in de afgelopen jaren naar een nieuw niveau getild. Wat dat betreft kan zijn terugkeer alleen maar toegejuicht worden, al zullen sommige concurrenten daar anders over denken.

Een andere getalenteerde Spanjaard is ingetrokken aan de andere kant van de Honda-pitbox. Pol Espargaro maakte tijdens de test een uitstekende indruk en de verwachtingen voorafgaand aan het seizoen zijn hooggespannen. Espargaro hielp KTM de afgelopen jaren naar een nieuw niveau en dat verwierf hem status. Bij Repsol Honda, voor Spanjaarden toch de heilige graal, kan Espargaro zich bewijzen als een echte winnaar. Want vergeet niet, ondanks zijn verschillende podiumplekken staat de jongste van de Espargaro-broers wat betreft overwinningen in de MotoGP nog altijd op de hatelijke nul. Komt daar dit jaar verandering in?