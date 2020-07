Preview: Dit moet je weten over de MotoGP GP van Spanje 2020

Geschiedenis van de Spaanse GP

Het Circuito de Jerez – Angel Nieto is sinds 1987 een vaste waarde op de Grand Prix-kalender. Gelegen in het zuiden van Spanje is Jerez een ideale plek waar het weer vaak heel goed is, de race is derhalve aantrekkelijk voor fans. Dit jaar zijn er vanwege de coronamaatregelen geen fans bij. Valentino Rossi is met zeven overwinningen de meest succesvolle coureur op het circuit in Andalusië, regerend wereldkampioen Marc Marquez zegevierde in zijn MotoGP-carrière al drie keer in Jerez.

Erelijst van de Spaanse GP in de afgelopen 10 jaar:

Jaar Pole-position GP-winnaar 2019 Fabio Quartararo (Yamaha) Marc Marquez (Honda) 2018 Cal Crutchlow (Honda) Marc Marquez (Honda) 2017 Dani Pedrosa (Honda) Dani Pedrosa (Honda) 2016 Valentino Rossi (Yamaha) Valentino Rossi (Yamaha) 2015 Jorge Lorenzo (Yamaha) Jorge Lorenzo (Yamaha) 2014 Marc Marquez (Honda) Marc Marquez (Honda) 2013 Jorge Lorenzo (Yamaha) Dani Pedrosa (Honda) 2012 Jorge Lorenzo (Yamaha) Casey Stoner (Honda) 2011 Casey Stoner (Honda) Jorge Lorenzo (Yamaha) 2010 Dani Pedrosa (Honda) Jorge Lorenzo (Yamaha)

Wat gebeurde er vorig seizoen?

De race van vorig jaar staat bij velen nog vers in het geheugen vanwege de eerste pole-position van Fabio Quartararo in de MotoGP en het drama dat zich vervolgens tijdens de race afspeelde. De schakelstang, een relatief goedkoop en klein onderdeel, van de Yamaha M1 gaf de geest toen de jonge Fransman aan de leiding reed. Marc Marquez nam de koppositie over en zegevierde in eigen land. Suzuki-rijder Alex Rins en Yamaha-coureur Maverick Viñales maakten het podium compleet.

De thema's voor de GP van Spanje

Vanzelfsprekend is Marquez ook dit jaar weer een van de grote favorieten, al staat er een groot aantal rijders klaar om de hegemonie van de Spanjaard te doorbreken. Voordeel voor Marquez in dit korte(re) seizoen is dat de coureur nu eindelijk eens fit kan beginnen. Vorig seizoen kwam Marquez na een schouderoperatie uit de winter en dat zou ook dit jaar weer gebeuren. In maart was de coureur nog niet 100 procent, maar na een lange periode van pauze is hij nu wel fit.

Dat kan niet meteen gezegd worden van Andrea Dovizioso, hoewel de Italiaan gewoon groen licht heeft gekregen om deel te nemen aan de race. DesmoDovi crashte enkele weken tijdens een Italiaanse motorcrosswedstrijd en kreeg daarmee het deksel op de neus. De coureur had de wedstrijd volgens zijn team 'nodig' om wedstrijdritme op te doen en het gevoel van competitie weer te krijgen, maar het eindigde in een pijnlijk bezoekje aan het lokale ziekenhuis. Zoals gezegd, Dovizioso is fit verklaard. Maar het kan niet anders dan dat hij de afgelopen weken niet voluit heeft kunnen trainen, iets wat in het huidige startveld direct voor averij kan zorgen.

Suzuki scoorde vorig seizoen een van de drie podiumfinishes op het circuit van Jerez, Alex Rins nam de renstal mee op sleeptouw nadat hij eerder al won op COTA en in augustus op Silverstone. Voor de Japanse formatie zou een sterke start in Jerez de opmars kunnen zijn voor een mooi seizoen. Met Rins, maar dit jaar mogen we ook serieus rekening gaan houden met Joan Mir. De Spanjaard toonde zich tijdens het testwerk van deze winter erg sterk en heeft inmiddels een jaar aan ervaring.

Op de rijdersmarkt vallen de puzzelstukken inmiddels steeds verder op hun plek, maar er zijn nog wat onbeantwoorde vragen. Het is niet de vraag of Valentino Rossi voor Petronas Yamaha SRT tekent, maar wanneer hij dat doet. De satellietformatie van Yamaha heeft de contractverlenging van Franco Morbidelli inmiddels op papier staan, de komst van Rossi is daarmee een formaliteit. Cal Crutchlow is de volgende hoofdrolspeler. De Brit is naar eigen zeggen nog niet klaar in de MotoGP en is geïnteresseerd in een overstap naar Aprilia, nu er voor hem geen plek meer is bij Honda.

Terwijl de mondiale auto- en motorsport mondjesmaat weer opgestart wordt, lijkt het er bijna op alsof alles weer bij het oude is. Dat is echter niet het geval en zeker in de MotoGP niet. Voor de herstart van het seizoen is een streng protocol opgesteld die de sport moet behoeden voor het verspreiden van het coronavirus. Fans zijn er niet bij in Jerez, teams mogen maar een beperkt aantal personeelsleden meenemen en ook media is niet aanwezig bij de race. De verslaggevers van Motorsport.com staan zoals gewoonlijk in nauw contact met de paddock van het Circuito de Jerez.

Informatie Circuito de Jerez - Angel Nieto

Lengte van het circuit 4,423 km Breedte van het circuit 11 m Bochten 5 links - 8 rechts Langste rechte stuk 607 m Afstand MotoGP-race 110,575 km (25 ronden) Pole-position Linkerkant van de grid

Records & Statistieken:

Snelste raceronde Marc Márquez 1.38.051 2019 Snelste poleronde Fabio Quartararo 1.36.880 2019 Hoogste topsnelheid Dani Pedrosa & Andrea Iannone 295,9 km/h 2014/2015 Hoogste gemiddelde snelheid Fabio Quartararo 164,3 km/h 2019

Weersverwachting voor de GP van Spanje

Doorgaans wordt de Spaanse GP op het circuit van Jerez gereden aan het begin van mei. De Spaanse zomer is lang en warm, zeker in juli. De temperaturen lopen dit weekend dan ook flink op. Op vrijdag en zaterdag verwacht men temperaturen rond de 35 graden, op zondag staat er iets minder wind en kan het zelfs nog iets warmer worden. Dit gaat – samen met de nieuwste Michelin-achterband – zorgen voor een uitdaging voor veel coureurs.

Hervatting van Moto2 en Moto3

Waar de koningsklasse tot op heden nog niet in actie kwam in 2019, hebben de rijders uit de Moto2- en Moto3-klasse al een wedstrijd achter de rug. Zij waren wel in Qatar en konden hun wedstrijd begin maart gewoon afwerken. In de lichtste klasse zegevierde Albert Arenas op het Losail Circuit, John McPhee werd namens SRT tweede voor de Japanse revelatie Ai Ogura. In Moto2 ging de overwinning voor het eerst naar Tetsuta Nagashima, de Japanner in dienst van Aki Ajo. Hij wist de overwinning te pakken nadat de Amerikaan Joe Roberts eerder verrassend de pole-position pakte. Roberts eindigde als vierde in de race, hij moest Lorenzo Baldassarri en Enea Bastianini voor zich dulden. Op het circuit van Jerez komen de beide klassen weer in actie mét de aanwezigheid van de MotoGP.