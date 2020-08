Preview: Dit moet je weten over de MotoGP GP van Tsjechië

De geschiedenis van de GP van Tsjechië

Tsjechië heeft een enorme historie als het gaat om de wegracerij. Al in 1930 werd er voor het eerst gereden op het zogenaamde stadscircuit. In 1965 werd de eerste Grand Prix van Tsjechoslowakije gehouden en gewonnen door de legendarische Mike Hailwood. De Brit zegevierde in de 500cc-klasse op een circuit dat toen nog meer dan 13 kilometer lang was.

De huidige configuratie van het Automotodrom Brno wordt alweer sinds 1985 gebruikt, in 1993 kreeg de wedstrijd de naam die het nog altijd draagt: de Grand Prix van Tsjechië. Destijds was Wayne Rainey de winnaar van de Grand Prix. Een blik in de geschiedenisboeken leert ons dat alle grote kampioenen van de voorbije decennia gewonnen hebben op het 5,4 kilometer lange circuit.

Wat gebeurde er vorig jaar tijdens de GP van Tsjechië?

De Grand Prix van Tsjechië deed in 2019 haar naam weer eer aan vanwege het onvoorspelbare karakter van het weer. Na een natte kwalificatie op zaterdag was de baan voor aanvang van de race ook nog vochtig. De start werd daarom uitgesteld en de race werd ingekort tot twintig ronden. Het deerde Marc Marquez niet, hij pakte de overwinning voor Andrea Dovizioso. Pramac Ducati-rijder Jack Miller werd derde na een rondenlang gevecht met Suzuki-rijder Alex Rins.

Wat zijn de thema’s voor de GP van Tsjechië 2020?

Repsol Honda-coureur Marc Marquez is dit weekend de grote afwezige op Brno. Eerder deze week werd er een beschadiging in de titaniumplaat vastgesteld en moest de Spanjaard voor de tweede keer onder het mes. Marquez moest als gevolg daarvan 48 uur in het ziekenhuis blijven en komt dit weekend niet in actie. Het is daarnaast nog maar zeer de vraag of hij er een week later in Oostenrijk wel aanwezig kan zijn. Stefan Bradl is dit weekend zijn vervanger.

De afwezigheid van Marquez opent de deur nog verder naar een hele open strijd om de wereldtitel. Fabio Quartararo heeft het beste uitgangspunt. Hij schreef de eerste twee races op zijn naam, voor merkgenoot Maverick Viñales. De beide Yamaha-mannen hebben hun pijlen op de wereldtitel gericht, maar het circuit van Brno is niet bepaald gemaakt voor de motorfiets van beide heren. De bochten op het circuit gaan wel, maar de lange rechte stukken – inclusief de zogenaamde horsepower hill – zorgt ervoor dat het vermogen van de Yamaha’s weer op de proef gesteld wordt. Tel daarbij op dat Yamaha de afgelopen twee races op Jerez al te maken heeft gehad met betrouwbaarheidsproblemen en het is duidelijk waarom deze race cruciaal is voor de titelambities van het Japanse merk.

Waar de Yamaha’s met ingehouden adem naar Brno gaan, kijken de Ducatisten uit naar deze afspraak. Jack Miller omschreef het mooi als ‘een circuit waar we eindelijk onze benen kunnen strekken’ en hij doelt daarmee op de onwaarschijnlijke topsnelheid van de GP20. Het Italiaanse merk kwam helemaal niet slecht voor de dag tijdens de races op Jerez, maar dat circuit ligt Ducati aanzienlijk minder goed dan de omloop waar de GP van Tsjechië verreden wordt. Het is bovendien een plek waar de fabrieksrijders van Ducati beterschap moeten tonen.

Danilo Petrucci haalde zijn niveau niet in Jerez en eindigde nipt in de top-tien waarna hij tijdens de tweede race crashte en uitviel. Andrea Dovizioso haalde tijdens de eerste race op Jerez het podium, maar was vervolgens zes seconden langzamer tijdens de tweede race. Het was goed voor de zesde plaats. Een ander thema voor Dovizioso is overigens nog dat hij in de clinch ligt met Ducati over een nieuw contract. Succes tijdens de races in Brno en ook de Red Bull Ring (waar de MotoGP twee weekenden gaat rijden) gaan bepalend zijn voor de toekomstige samenwerking tussen DesmoDovi en zijn werkgever Ducati.

Ook wordt het interessant om te kijken of de KTM-rijders hun stijgende lijn vast kunnen houden. Ze hebben in Jerez aangetoond competitief te zijn, maar Brno brengt weer een hele andere uitdaging met zich mee. Voor Suzuki draait de GP van Tsjechië om eerherstel. Mir pakte tijdens de tweede race op Jerez een vijfde plaats, maar de ambities om dit seizoen races te winnen werd nog niet bepaald zichtbaar in het zuidwesten van Spanje. Alex Rins heeft verder gewerkt aan zijn herstel en hoopt weer een stap vooruit te doen, vorig jaar werd hij nog vierde. Bij Aprilia leeft men bij aankomst in Brno ook tussen hoop en vrees. De betrouwbaarheid van het nieuwe motorblok is nog niet optimaal gebleken en juist dat gaat op Brno een belangrijk thema zijn.

Informatie Automotodrom Brno

Lengte van het circuit 5,4 kilometer Breedte van het circuit 15 meter Bochten 6 links – 8 rechts Langste rechte stuk 636 meter Afstand MotoGP-race 113,5 kilometer (21 ronden) Pole-position Linkerkant van de grid

Records & Statistieken

Snelste raceronde Dani Pedrosa 1.56.027 2014 Snelste poleronde Marc Marquez 1.54.596 2016 Hoogste topsnelheid Andrea Iannone (Ducati) 316,4 km/u 2015

Weersverwachting voor de GP van Tsjechië

Er wacht de MotoGP-coureurs opnieuw een tropisch weekend en de regen – die vorig jaar wel viel – is dit jaar uitgesloten. Vrijdag loopt de temperatuur op tot zo’n 29 graden met een matige oostenwind. Op zaterdag en zondag wordt het nog iets warmer: 30 graden Celsius. Ook dan staat er een matige wind.