MotoGP GP van Valencia

"Voor mij verandert er niets", zegt Pedro Acosta nu Ducati-duel met Marc Márquez al voorbij is voor het begint

Acosta krijgt niet de kans om zich bij Ducati te meten met de 10-voudig kampioen

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 18:47

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto: MotoGP

Pedro Acosta is een van de grootste verliezers na het afscheid van Marc Márquez, dat de kersverse tienvoudig wereldkampioen vrijdag onverwacht aankondigde tijdens de MotoGP Grand Prix van Valencia.

Acosta had meerdere keren gezegd dat hij bij Ducati een garage wilde delen met Márquez, dat dit een van zijn grootste drijfveren was om komend seizoen over te stappen van KTM en dat het de grootste uitdaging uit zijn carrière tot nu toe zou worden.

Maar hoewel de Spanjaard komende dinsdag bij de test de overstap maakt naar de pitbox van het Ducati-fabrieksteam, zal zijn landgenoot Márquez daar niet zijn zoals gehoopt.

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Aan het einde van een vrijdag die de MotoGP-paddock in shock achterliet, sprak Acosta met de media, onder meer met Motorsport.com, over wat het afscheid van de meervoudig kampioen voor hem betekende.

"Uiteindelijk staat Marc op dit moment in zijn carrière aan de top van de sport. Wereldwijd kun je hem vergelijken met legendes als Michael Jordan, Rafa Nadal en nog veel meer namen die ik nu niet ga noemen", zei Acosta.

"Hij zit in de bevoorrechte positie dat hij min of meer kan zeggen en doen wat hij wil. En ik begrijp de beslissing die hij heeft genomen volledig.

"Hij heeft al genoeg geleden, 10 titels zijn geen grap en ik snap dat hij op een goede manier afscheid wil nemen en een beetje wil ontspannen, weet je?"

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

In zijn Spaanse mediasessie werd Acosta gevraagd of het afscheid van Márquez nu een kans biedt aan de nieuwe generatie coureurs om voor de titel te vechten. Hij stelde dat de ingrijpende veranderingen die in 2027 naar de MotoGP komen een minstens zo grote rol zullen spelen.

"Die kans was er met of zonder Marc. Nu wordt het hetzelfde: je haalt er één uit en zet er een ander in," zei hij.

"Ik denk dat het allemaal een beetje een loterij wordt, met het nieuwe reglement, het [nieuwe weekendformat] en de nieuwe organisatiestructuur."

Acosta liet niets los over wie volgens hem zijn nieuwe teamgenoot in de garage zou kunnen worden: "Dat is hun probleem [van Ducati]. Tot maandag vind ik het prima."

Toen hem opnieuw werd gevraagd of het voor hem persoonlijk een klap was dat hij geen team kon vormen met Márquez, zei hij: "Márquez was niet de hoofdreden waarom ik naar Ducati wilde, want de belangrijkste reden was dat ik een competitieve motor en een competitief team wilde hebben, om te proberen te proeven van de titelstrijd.

"Maar natuurlijk was het een droom en een doel om de garage met Marc te delen. Dus voor mij verandert er niets. Ik krijg iemand anders naast me, maar ik zal mijn carrière bij Ducati wat meer vanaf nul moeten opbouwen."

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Op de vraag of hij nu de rol van kopman op zich zou nemen, antwoordde Acosta: "Dat betwijfel ik. Ik weet niet wie ze naast me zetten, maar ik moet me eerst richten op mijn eigen situatie wanneer ik aankom en daarna nadenken over de actie op de baan.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Een nieuwe rivaal zoeken? Jarenlang ben ik mijn eigen rivaal geweest, omdat ik zelf fouten heb gemaakt. Ik heb mijn handen al vol aan het in bedwang houden van de Pedro in mij."

Over de eerste dag van zijn laatste weekend met KTM was Acosta niet bijzonder optimistisch, nadat hij in de training de vijfde tijd had neergezet. Hij verwees naar het feit dat het veld al vroeg in het weekend rondrecordtempo had gevonden en zei dat zulke snelle omstandigheden meestal weinig goeds betekenen voor de Oostenrijkse fabrikant.

"Uiteindelijk heb ik het gevoel dat we het lastig hebben, maar het is normaal dat we het lastig hebben als we op vrijdag al dezelfde rondetijden rijden als vorig jaar", zei hij in zijn Engelstalige debrief. "Maar goed, ik voel me min of meer prima met een plek in deze top-vijf. Zoals ik al zei: de kwalificatie wordt morgen echt belangrijk."

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