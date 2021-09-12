De volledige startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Aragon
Pecco Bagnaia heeft zich in de kwalificatie voor de Grand Prix van Aragon verzekerd van de pole-position. Hij bleef teamgenoot Jack Miller en WK-leider Fabio Quartararo voor. Bekijk hier de volledige startopstelling.
|
1. Pecco Bagnaia
Ducati Team
|
2. Jack Miller
Ducati Team
|
3. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
4. Marc Márquez
Repsol Honda Team
|
5. Jorge Martín
Pramac Racing
|
6. Aleix Espargaró
Aprilia Racing Team Gresini
|
7. Joan Mir
Team Suzuki Ecstar
|
8. Pol Espargaró
Repsol Honda Team
|
9. Enea Bastianini
Reale Avintia Racing
|
10. Johann Zarco
Pramac Racing
|
11. Takaaki Nakagami
LCR Honda
|
12. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
13. Iker Lecuona
KTM Tech3
|
14. Álex Márquez
LCR Honda
|
15. Cal Crutchlow
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
16. Danilo Petrucci
KTM Tech3
|
17. Luca Marini
Reale Avintia Racing
|
18. Miguel Oliveira
Red Bull KTM Factory Racing
|
19. Maverick Viñales
Aprilia Racing Team Gresini
|
20. Álex Rins
Team Suzuki Ecstar
|
21. Valentino Rossi
Petronas Yamaha SRT
|
22. Jake Dixon
Petronas Yamaha SRT
|
|