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Vorige / Viñales na eerste kwalificatie met Aprilia: “Rijstijl totaal verkeerd”
MotoGP / GP van Aragon Resultaten

De volledige startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Aragon

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Pecco Bagnaia heeft zich in de kwalificatie voor de Grand Prix van Aragon verzekerd van de pole-position. Hij bleef teamgenoot Jack Miller en WK-leider Fabio Quartararo voor. Bekijk hier de volledige startopstelling.

1. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Team

 

2. Australia Jack Miller

Ducati Team

 

 

3. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

4. Spain Marc Márquez

Repsol Honda Team

 

5. Spain Jorge Martín

Pramac Racing

 

 

6. Spain Aleix Espargaró

Aprilia Racing Team Gresini

7. Spain Joan Mir

Team Suzuki Ecstar

 

8. Spain Pol Espargaró

Repsol Honda Team

 

 

9. Italy Enea Bastianini

Reale Avintia Racing

10. France Johann Zarco

Pramac Racing

 

11. Japan Takaaki Nakagami

LCR Honda

 

 

12. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

13. Spain Iker Lecuona

KTM Tech3

 

14. Spain Álex Márquez

LCR Honda

 

 

15. United Kingdom Cal Crutchlow

Monster Energy Yamaha MotoGP

16. Italy Danilo Petrucci

KTM Tech3

 

17. Italy Luca Marini

Reale Avintia Racing

 

 

18. Portuga Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing

19. Spain Maverick Viñales

Aprilia Racing Team Gresini

 

20. Spain Álex Rins

Team Suzuki Ecstar

 

 

21. Italy Valentino Rossi

Petronas Yamaha SRT

22. United Kingdom Jake Dixon

Petronas Yamaha SRT

 

 

 

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