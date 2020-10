Viñales: “We moeten het doen met onze huidige zwakke punten”

Viñales ging zondag aan de leiding in de Grand Prix van Aragon, maar moest die positie afstaan aan de ongenaakbare Alex Rins. Dat had te maken met een flinke drop van de achterband. Alex Marquez en Joan Mir kwamen daardoor ook nog langszij, Viñales werd vierde. Het racetempo van de Spanjaard was gedurende de trainingen behoorlijk sterk en niets wees erop dat hij een probleem met de banden zou krijgen tijdens de race. Yamaha heeft de afgelopen jaren wel vaker last gehad van de bandenslijtage, Viñales denkt op zijn beurt dat het zinloos is om veel tijd te besteden aan die zwakke punten. Hij richt zich liever op het maximaliseren van het huidige pakket.

“We begrijpen nu dat we… de zwakke punten worden niet sterker, maar de sterke punten kunnen we nog sterker maken”, zei Viñales. “We werken door in de lijn waar de Yamaha goed in is, dan kunnen we de volgende race goed scoren als we weer vooraan kunnen starten. Het lijkt erop dat we elke keer een slechte race hebben als we proberen om iets te doen aan de zwakke punten van de motor. We moeten ons richten op het DNA van de Yamaha. We proberen de sterke punten nog beter te maken, de bochtensnelheid en de stabiliteit van de voorkant. In de laatste bocht was ik deze keer niet heel snel, ik ga proberen de volgende keer meer snelheid mee te pakken om te zien hoe dat werkt. We moeten werken aan de voorkant, ik heb wat vertrouwen nodig zodat ik meer bochtensnelheid mee kan nemen. Als dat de enige manier is dat we sneller kunnen gaan, we hebben ons al geconcentreerd op het verbeteren van de grip aan de achterkant… we hebben in drie jaar niks bereikt, we concentreren ons op de voorkant. We proberen snel te zijn met meer bochtensnelheid en hopen dat de rondetijden dan beter worden. De motor is fantastisch in de kwalificaties, maar we moeten over het algemeen sneller worden omdat de concurrentie ook niet stilzit.”

De eerste rondjes van de race waren een flinke vertrouwensboost voor Viñales, die in het recente verleden vaak veel terrein verloor in het begin van races. Ondanks de problemen met de grip, kwam hij in de laatste ronden nog dichtbij het podium toen Mir ook de snelheid niet meer had. “Ik heb de laatste ronden gewoon mijn ogen dichtgedaan, ik wilde gewoon een kans maken, ik wilde Joan pushen zodat hij misschien een fout zou maken”, vervolgde Viñales. “Hij maakte geen fouten, hij had alles onder controle. Maar ik heb het kunnen proberen en dat was mooi. Dat is een goed teken voor de komende races.”

