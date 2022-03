Maar begin 2021 was Maverick Viñales nog fabriekscoureur bij Yamaha. Na een aantal bewogen maanden stapte de Spanjaard vorig seizoen over naar Aprilia, waarmee hij slechts elf punten scoorde in vijf races.

De afgelopen wintertests waren bemoedigend voor het Italiaanse kamp, met een achtste plaats voor Viñales bij de proefritten in Indonesië. Teamgenoot Aleix Espargaro toonde zaterdag met een vijfde plek in de kwalificatie ook aan dat de Aprilia goed voor de dag kan komen op Losail. "Eerlijk gezegd had ik dan ook verwacht om hier voorin te staan", zei Viñales na afloop van de kwalificatie. Het verschil tussen hem en Espargaro bedroeg zaterdag bijna een seconde.

"Maar ik moet nu niet gaan janken", ging de Moto3-kampioen van 2013 verder. "Ik had dit gewoon niet verwacht, dacht hier veel sneller te zijn. Maar zo is het nu eenmaal. We zullen iets moeten doen. We zijn dan ook druk bezig geweest, maar vooral met mijn ritme; minder met een snelle ronde. We gaan net zolang door totdat we een goede afstelling voor mij hebben gevonden."

Volgens Viñales - vorig jaar derde op de grid - zit het probleem aan de voorkant van de RS-GP. Daar had hij tijdens de testritten ook al last van. "Nu is het nog erger. Ik verlies constant de voorkant. Hierdoor kan ik niet pushen. Zeker niet met nieuwe banden; met gebruikte banden gaat het een stuk beter." In Qatar heeft hij nog te weinig tijd gehad om een goede oplossing te vinden, aldus Viñales. "Je hebt dan maar veertig minuten per sessie. Je kunt er in een raceweekend niet elke run mee bezig zijn. Hierdoor is er aan het einde van de dag weinig veranderd."

Espargaro: "De perfecte ronde"

Een deur verder is men een stuk vrolijker. Espargaro reed een "prefecte ronde" in de kwalificatie. "Eerlijk: ik denk niet dat ik nog competitiever had kunnen zijn. Het gebeurt niet vaak dat je met een competitieve motor op de limiet zit. Ik reed twee lage 1.53-ronden achter elkaar, dat is best snel. Ik heb alles uit de motor gehaald en heb elke inch van de baan gebruikt." Daarbij heeft de piloot uit Granollers veel zelfvertrouwen getankt voor de race. "Dit komt doordat ik zaterdagochtend aan de race-afstelling heb gewerkt, en niet voor een snelle ronde ben gegaan met een zachte band. In de vierde training heb ik nog eens 23, 24 ronden met de achterband voor de race gereden."