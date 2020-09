Vinales 'verwacht een reactie' van Yamaha na slechte San Marino GP

Viñales verpulverde het ronderecord tijdens de kwalificatie op het Misano World Circuit Marco Simoncelli, maar verloor de leiding in de wedstrijd vroeg en kon het tempo van de koplopers lang niet bijbenen. Uiteindelijk kwam hij als zesde op 5,3 seconden van racewinnaar Franco Morbidelli aan de finish. Viñales was tijdens die race de enige die met de hardste compound achterband in actie kwam, maar dat was volgens de coureur geen verklaring voor de matige prestaties in de race.

Dinsdag ging Viñales nog aan de leiding tijdens de test in Misano en sprak na afloop van ‘de beste test van het jaar’, maar wist ook dat het deels te maken had met het vele Michelin-rubber op de baan. Het zou erop duiden dat de omstandigheden na de Moto2-race, als er juist veel Dunlop-rubber op de baan ligt, invloed heeft op de prestaties van Viñales.

Gevraagd hoe hij dit weekend aan zal vliegen, reageerde Viñales: “Ik moet sneller zijn zodat we minder schade hebben. Als ik tijdens de trainingen sneller kan zijn, ben ik ook rapper in de race. We geven het maximale. Het is niet makkelijk, we hebben al heel lang problemen. Maar ik wil een reactie van Yamaha. Ik wil dat ze me het beste geven, we reden op zaterdag een ronderecord in de kwalificatie en hadden een beest van een machine. Tijdens de race was het een klein poesje. Fuck, het is heel vreemd. Ik moet er maar om lachen, dat is het enige wat ik kan doen. Tijdens de test voelde ik me geweldig, eerlijk gezegd. We waren snel aan het eind van de race, ik reed rondjes 1.32 op een gebruikte band. Dat is erg goed. Maar we weten dat wij ook goed zijn als er grip is, dan kan ik alles doen met die motor. Maar als er geen grip is, dan wordt het heel lastig.”

Viñales reed dinsdag met een nieuwe uitlaat en een andere achterbrug, hij heeft bevestigd dat hij daar dit weekend mee zal rijden. Teamgenoot Valentino Rossi verklaarde eveneens dit weekend weer met de nieuwe onderdelen te gaan rijden. “Morgen begin ik met een motor die redelijk hetzelfde is als afgelopen weekend, maar het is ook mijn plan om ermee te rijden”, zei Rossi. “We hebben een nieuwe uitlaat en achterbrug. De uitlaat gaat wel opvallen, die is heel groot. Maar voor ons is dat het programma voor dit weekend.”

Met medewerking van Lewis Duncan