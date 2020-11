Viñales: "Verliezen van wereldtitel niet mijn grootste zorg"

De Yamaha-rijder moest vanuit de pitstraat starten nadat hij dit weekend zijn zesde krachtbron in gebruik moest nemen. Daarmee heeft hij één meer in gebruik dan volgens de officiële allocatie is toegestaan. Het was een teken aan de wand in een verder miserabel weekend voor de Spanjaard, die door een positieve coronatest in zijn crew ook nog een aantal personeelsleden moest missen. Viñales kwam als dertiende aan de finish en sprokkelde nog wat punten bijeen, maar WK-leider Joan Mir liep verder weg met een overwinning.

Met nog twee races te gaan dit seizoen zijn de titelkansen van Viñales nihil, maar hij ziet een groter probleem bij Yamaha. “Het is voorbij”, sprak de Yamaha-kopman over zijn titelkansen. “Ik bedoel, Mir moet een fout maken en ik moet een race winnen of tweede worden. Het is zeker heel erg moeilijk, eerlijk gezegd denk ik er niet eens meer aan. Maar de titel is niet ons probleem, we hebben grotere zorgen. Op dit moment zijn we qua snelheid niet goed genoeg en dat is waar we beter moeten worden.”

Gevraagd of hij de komende twee races gaat gebruiken om extra te testen, zei hij: “Op dit moment hebben we geen nieuwe onderdelen voor de laatste races, ik weet het niet. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, we hebben niet meer informatie over de motor. We gaan het zien. Yamaha werkt natuurlijk wel, ze begrijpen dat we problemen hebben. We zitten in de penarie en ze gaan zeker hard werken om de situatie te verbeteren.”

Mir heeft nu 37 voorsprong in het rijderskampioenschap en heeft volgend weekend in de Valencia GP genoeg aan een podium om de wereldtitel veilig te stellen. Viñales staat nu op vier punten van merkgenoot Fabio Quartararo op de vierde plaats.