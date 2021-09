Viñales topt eerste training MotoGP GP van San Marino

De eerste van twee wedstrijden op het Misano World Circuit Marco Simoncelli werd vrijdag afgetrapt met 24 rijders op de grid. Onder hen Michele Pirro en Stefan Bradl, twee testrijders die dit weekend een wildcard doen voor respectievelijk Ducati en Honda. Bij het Yamaha-fabrieksteam stapte Franco Morbidelli voor het eerst sinds de Duitse GP weer op de motor. De Italiaan tekende donderdag een tweejarig contract bij dat team en mag dit seizoen ook afmaken op de plek van Maverick Viñales. De plek van Morbidelli bij Petronas Yamaha SRT wordt ingevuld door oudgediende Andrea Dovizioso, die voor het eerst sinds november 2020 in een competitieve sessie op de motor stapte. De verwachtingen van de Italiaan zijn niet heel hoog, hij rijdt op de oudere Yamaha-machine.

Het was aan het begin van de sessie droog en aangenaam om buiten te zijn, maar gedurende de training rolden de donkere wolken steeds verder boven het circuit. Tot dat moment was Maverick Viñales de snelste man op de baan. De kersvers Aprilia-rijder had vanzelfsprekend al met de RS-GP getest op het circuit van Misano en zijn basis was dus vrij aardig. Hij klokte op de relatief 'groene' baan een 1.32.666. Dat bleek uiteindelijk de snelste tijd te zijn in de sessie omdat het met nog 12 minuten te gaan echt serieus begon te regenen. Hoewel Viñales niet echt naar de tijdenlijst wil kijken in zijn aanpassing op de RS-GP, moet dat toch een fijne boost geweest zijn voor de Spanjaard.

Joan Mir klokte de tweede tijd in de sessie voor Pecco Bagnaia en Jack Miller. Alex Rins kwam tot de vijfde plaats voor Pol Espargaro en Fabio Quartararo. Stefan Bradl eindigde op de achtste plaats voor Marc Marquez en Aleix Espargaro. Slechts een handvol coureurs - waaronder Mir, Rins en Marquez - kwamen nog in actie op de natte baan. De hoeveelheid regen maakte echter duidelijk dat er bijzonder voorzichtig gereden moest worden.

De GP van San Marino gaat vanmiddag verder met de tweede training. Aanvangstijd van die sessie is om 14.10 uur.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van San Marino