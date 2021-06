Viñales snelste tijdens MotoGP-testdag in Barcelona

Viñales voltooide maandag 85 ronden met een 1.39.400 als snelste tijd. Hij was daarmee iets rapper dan Quartararo, die 1.39.537 noteerde. Takaaki Nakagami was drie tienden langzamer en kwam tot de derde tijd, voor Joan Mir van Suzuki. Francesco Bagnaia eindigde als vijfde, ondanks dat hij halverwege de dag ten val kwam. De Ducati-coureur ging onderuit in bocht 5, maar bleef ongedeerd. Hij hield het na 48 ronden echter wel voor gezien.

Ook Pol Espargaro ging onderuit (bocht 9), maar dat weerhield hem er niet van om de zesde tijd te rijden. Zijn beste tijd kwam in zijn voorlaatste rondje: een 1.39.877. Johann Zarco ging naar de zevende tijd, voor Franco Morbidelli en winnaar van de Catalaanse GP Miguel Oliveira. De Portugees had maandag "een hoop nieuwe onderdelen" te testen, zo verklaarde hij. Valentino Rossi reed maar 72 rondjes tijdens de testdag. Hij kwam tot de tiende tijd.

Marc Marquez was behoorlijk productief voor Honda, een teken dat het met de fysieke gesteldheid van de meervoudig wereldkampioen de goede kant opgaat. Marquez reed 87 ronden met een 1.40.054 als snelste tijd.

Aleix Espargaro kwam tijdens de test van maandag niet in actie. De Spanjaard kampte nog met problemen van zijn armoperatie die enkele weken geleden uitgevoerd werd. Hij moest derhalve de komende dagen rust houden om te herstellen.

Uitslag MotoGP-test Barcelona

Pos. Coureur Merk Tijd/verschil Rondjes 1 M. Viñales Yamaha 1'39"400 85 2 F. Quartararo Yamaha +0"137 79 3 T. Nakagami Honda +0"302 67 4 J. Mir Suzuki +0"416 65 5 P. Bagnaia Ducati +0"466 48 6 P. Espargaró Honda +0"477 72 7 J. Zarco Ducati +0"579 61 8 F. Morbidelli Yamaha +0"622 29 9 M. Oliveira KTM +0"636 44 10 V. Rossi Yamaha +0"650 72 11 M. Marquez Honda +0"654 87 12 B. Binder KTM +0"741 55 13 L. Marini Ducati +0"826 49 14 J. Miller Ducati +0"842 49 15 A. Marquez Honda +1"083 70 16 KTM 1 KTM +1"512 25 17 E. Bastianini Ducati +1"523 36 18 D. Petrucci KTM +1"537 61 19 L. Savadori Aprilia +1"563 78 20 S. Guintoli Suzuki +1"594 72 21 KTM 2 KTM +1"653 7 22 I. Lecuona KTM +1"805 71 12 M. Baiocco Aprilia +7"171