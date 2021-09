Viñales snelste op vrijdag in Misano: “Geeft me rust dat snelheid er is”

Na zijn officiële debuut voor Aprilia in de GP van Aragon reed Viñales vrijdag met de RS-GP op een bekend circuit. Vorige maand werkte de Spanjaard al een tweedaagse test af op het circuit van Misano. Vanaf de eerste training zat de snelheid er goed in. ‘Mack’ klokte een 1.32.666 en ging daarmee aan de leiding toen de regen met bakken uit de hemel kwam. Die regen verdween niet meer, ook tijdens de tweede oefensessie was het drijfnat. Daarom bleef de naam van Viñales bovenaan de tijdenlijst prijken.

“Het gevoel is over het algemeen heel goed, maar net zoals vorige week kijken we niet naar de positie of de prestaties”, aldus Viñales. “We weten waar we op dit moment naar moeten kijken, vooral het gevoel met de motor is belangrijk. We hebben een leerproces waar we nu mee bezig zijn, daar ligt de focus op. Het team, maar vooral ikzelf ben daar mee bezig. We moeten dit soort dingen niet onderschatten, maar het is duidelijk dat het ook mooi is om bovenaan te staan. Dat zorgt voor rust, het maakt me comfortabel omdat ik weet dat de snelheid er is. Wat er nu ook gebeurt, we moeten kalm blijven werken en zorgen dat we stappen maken. Dat proberen we te doen.”

In de regen kon Viñales de RS-GP voor het eerst serieus in de regen testen. Waar hij in het verleden vaak moeite had in de regen, kreeg hij vrijdag ‘goede feedback’ van de machine. “Het is bovendien erg belangrijk dat we vandaag de motor in de regen hebben kunnen testen, tijdens de test van vorige maand heb ik dat maar een rondje kunnen doen omdat er te veel water op de baan stond. Het voelt alsof de motor veel potentie heeft, dat is een goed teken. Ik kreeg ook goede feedback van de motor en dat betekent veel.”

Voor Viñales was het insturen van de bochten een van de grote verbeterpunten uit de Aragon GP. De V4-krachtbron van de Aprilia gedraagt zich op dat moment heel anders dan de vier-in-lijn van Yamaha. “Het voelde een stuk beter, maar in Alcaniz hebben we op dat vlak ook wat gedaan”, vertelde Viñales gevraagd naar zijn bochtentechniek. “De eerste race op een ander circuit is best lastig, maar hier in Misano hebben we gelijk stappen gemaakt. Ik was ook sneller dan in de test. Het betekent dat we een stap gezet hebben. Dat is het grootste winstpunt van vandaag.”