Viñales sluit 'slechtste seizoen uit carrière' af met P8 in Portugal

Na twee podiums in de eerste twee races en een overwinning tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna was Viñales een van de favorieten voor de MotoGP-titel. In de laatste zes races van het seizoen scoorde hij echter nog maar één top-vijf. In het eindklassement eindigde hij op de zesde plaats, Franco Morbidelli was op de 2019-versie van de M1 een stuk beter en werd tweede. Viñales is dit seizoen meermaals kritisch geweest over het werk van Yamaha en zuchtte na een moeizame kwalificatie op zaterdag dat het ‘onmogelijk’ was om voor overwinningen te vechten. Na een intense race voor Viñales, waarin hij elfde werd, omschreef hij het voorbije seizoen als ‘een ramp’.

“Dit is een klein kampioenschap dat ik gewonnen heb”, constateerde Viñales nadat hij hoorde dat hij de best geklasseerde rijder op een 2020 Yamaha was. “Ik probeer een beetje positief te blijven met dit feit, natuurlijk was dit seizoen een grote ramp, het slechtste seizoen uit mijn carrière. Dat kan ik bijna niet geloven, nu is het tijd om naar huis te gaan, rustig te blijven en dan mogen anderen zich zorgen maken.”

De matige kwalificatie van zaterdag speelde Viñales zondag parten in de race, hij kon zich niet losrukken uit de middenmoot: “Ik denk dat het een ander verhaal was geweest als we eerste of tweede gestart waren. Toen ik alleen reed kon ik rondes 1.40.1 en 1.40.2 rijden, dat was het tempo van Jack [Miller] en Frankie [Morbidelli]”, stelde hij. “Wanneer je in de middenmoot zit ben je klaar. Ze halen me in op het rechte stuk en je moet ontzettend hard remmen. De voorband geeft daardoor op en dan kom je overal in de problemen. We moeten altijd als eerste starten en pushen, anders zit je in de problemen en val je alleen maar verder terug. Ik weet eerlijk gezegd niet… Ik wil nu alleen maar zeggen dat de laatste vier of races een complete ramp voor ons zijn geweest. We kunnen op dit moment ongeveer top-tien rijden, dat doet veel met m’n gevoel.”