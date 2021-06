Viñales overweegt vroegtijdig vertrek bij Yamaha MotoGP-team

Viñales zou niet meer geloven in een vruchtbare samenwerking met Yamaha. De coureur eindigde vorige week op de Sachsenring als allerlaatste in de race. In Assen domineerde hij vervolgens het hele weekend met de snelste tijd in de drie vrije trainingen en pole-position op zaterdagmiddag. Desondanks kwamen zaterdagavond de eerste geruchten dat Viñales een vroegtijdig vertrek bij Yamaha zou overwegen, mogelijk zou de bevestiging maandag al komen.

Motorsport.com heeft vernomen dat het vertrek van Viñales bij Yamaha nog niet zo vanzelfsprekend is, ook al zouden de beide partijen hun medewerking geven aan een vroegtijdige opzegging. Viñales zou bij een Yamaha-exit vertrekken naar Aprilia, maar er is nog niets getekend. Het management van Yamaha weigerde zondagochtend te reageren op de geruchten, ook vanuit Aprilia werd aangegeven dat er geen reactie zou komen op het explosieve nieuws.

De band tussen de coureur uit Girona en Yamaha is de afgelopen maanden sterk onder druk komen te staan. Na een dominante overwinning in Qatar leek Viñales een kanshebber voor de titel, maar de resultaten in de races daarna waren niet om over naar huis te schrijven. De laatste plek in de Grand Prix van Duitsland was het dieptepunt voor Viñales. Hij haalde na die race uit richting werkgever Yamaha. Hij klaagde erover dat hij met de afstelling van Fabio Quartararo zou moeten rijden, bovendien verklaarde hij zich niet gerespecteerd te voelen bij Yamaha. Vrijdag vond er achter gesloten deuren een lange meeting plaats waar de situatie besproken is.

Een eventueel vertrek van Viñales zou grote gevolgen hebben voor de rijdersmarkt. Als Viñales een overstap naar Aprilia weet te forceren, zou het tweede zitje bij Yamaha Factory Racing gevuld moeten worden. Franco Morbidelli zou hiervoor de geschikte kandidaat zijn, maar dat zou bij Petronas weer voor problemen zorgen. Dat team moet dan twee nieuwe coureurs vinden voor volgend jaar.