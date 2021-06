Viñales weer snelste op TT Circuit, Rossi rechtstreeks naar Q2

Na de regen van vrijdagmiddag kregen de 22 MotoGP-coureurs zaterdagochtend in de derde vrije training voor de TT van Assen nog een kans om tot snelle tijden te komen. Behalve wat sluierbewolking waren de omstandigheden perfect op het TT Circuit waardoor coureurs direct rappe tijden reden om zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2. Aan het begin van de sessie ging Maverick Viñales weer aan kop. De Spanjaard domineerde op vrijdag, maar zijn mediasessie werd op mysterieuze wijze geannuleerd. De precieze bevindingen van Viñales hebben we dus nog niet gehoord.

Hij en zijn teamgenoot Fabio Quartararo verbeterden zich in de laatste helft van de sessie nog eens. Quartararo reed 1.32.597 terwijl Viñales counterde met 1.32.336. De beide Yamaha-mannen stonden daardoor fier aan kop. Het was aan de andere coureurs om te reageren met snelle tijden. Die reactie kwam er niet, Viñales en Quartararo bleven aan kop staan. Daarachter veranderde wel een en ander. Pol Espargaro bijvoorbeeld, hij voelde zich dit weekend voor het eerst comfortabel op de Honda en hij zette zijn teksten kracht bij door de derde tijd te rijden. Hij was drie tienden langzamer dan Viñales.

Aleix Espargaro stond er lange tijd niet goed voor, maar hij plaatste zich in de slotfase rechtstreeks door de vierde tijd te rijden. Ook beide Suzuki-coureurs plaatsten zich, Joan Mir werd vijfde voor teamgenoot Alex Rins. Takaaki Nakagami kende een rommelige sessie, maar hij kwam uiteindelijk toch tot een snelle ronde. De Japanner werd zevende voor Miguel Oliveira, de enige KTM die rechtstreeks naar Q2 ging. Valentino Rossi werd negende op een halve seconde en plaatste zich daarmee ook voor het beslissende deel van de kwalificatie. Van de Ducati’s was Jack Miller de enige die rechtstreeks naar Q2 mag, hij werd tiende.

De andere Ducati's hadden meer moeite, vooral in de snelle derde en vierde sector viel het niet mee. Johann Zarco crashte aan het begin van de sessie, maar hij kwam uiteindelijk nog tot de elfde tijd. Francesco Bagnaia raakte zijn snelste tijd kwijt toen hij in de Geert Timmer Bocht even op het groene kwam. Hij werd twaalfde voor Jorge Martin van Pramac Ducati. Danilo Petrucci kon en goede vrijdag niet voortzetten, hij werd veertiende voor Marc Marquez en Brad Binder.

De vierde vrije training staat voor zaterdagmiddag 13.30 uur op de planning met aansluitend de kwalificatie voor de TT van Assen.

Uitslag derde vrije training MotoGP TT van Assen