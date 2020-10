Viñales: “Onmogelijk om Suzuki te verslaan met deze Yamaha”

Terwijl Franco Morbidelli met zijn 2019-versie van de Yamaha M1 op de voorposten verbleef en won, vielen Viñales en merkgenoot Fabio Quartararo tijdens de GP van Teruel terug tot in de achterste regionen van de top-tien. Quartararo verklaarde dat hij na de race ‘het gevoel helemaal kwijt was’, terwijl Viñales problemen had met de banden en bovendien last had van forse vibraties aan de voorkant van de machine. De fabrieksrijder van Yamaha eindigde uiteindelijk op de zevende plaats en haalde voldoening uit het feit dat hij een puntje gewonnen heeft ten opzichte van Quartararo. In de titelstrijd valt het momentum echter steeds verder de kant op van Suzuki, dat zondag voor de derde keer dit seizoen met twee rijders op het podium stond.

Gevraagd hoe Viñales de achterstand op Suzuki kan overbruggen, zei hij: “Het is onmogelijk met het pakket dat we op dit moment hebben. We kunnen niets doen. We moeten bidden dat we in Valencia de perfecte motor hebben om een perfecte start te maken, om eerste te rijden en te proberen geen plekken te verliezen. Ik probeer daar fris aan de start te staan, de jongens in de pitbox te voorzien van goede feedback zodat ze ons een goede motor kunnen geven. We hebben op dit moment niet het goede wapen om tegen Suzuki te vechten, ze zijn beter in de bochten. Ze hebben meer bochtensnelheid en maken minder meters. Dat kun je niet goedmaken door eerder op het gas te gaan. We hebben wel ideeën, maar het wordt lastig om dat te verbeteren omdat we sinds de Maleisië-test niets bereikt hebben. Als onze motor op vrijdag goed is gaat het heel aardig, maar anders moeten we overleven.”

'Doel was om eerste 2020-Yamaha te zijn'

Gevraagd wat er in de slotfase misging bij Viñales, zei hij: “We hadden de hele race geen grip en ik voelde veel chatter op de motor. Het was heel lastig, maar we hebben ons doel weer bereikt. Ik heb een punt gewonnen ten opzichte van Fabio en het was ons doel om de eerste 2020-Yamaha te zijn. Dat is wat we op dit moment kunnen doen. We moeten nu analyseren voor Valencia, data verzamelen en proberen om beter te worden. Dat is het. Ik heb vandaag geprobeerd om m’n job zo goed mogelijk te doen, het had veel slechter kunnen gaan. Het was lastig om op de motor te blijven zitten. Ik ben niet blij, maar wel voldaan dat ik voor Fabio geëindigd ben.”

In het klassement heeft Viñales met nog drie races te gaan een achterstand van 19 punten op Mir.