Viñales ondanks geruchten ook snelste in warm-up TT van Assen

De Yamaha-coureurs domineerden opnieuw tijdens de warm-up, maar in de paddock werd vooral gesproken over de geruchten die zaterdagavond de ronde deden over een mogelijk vroegtijdig vertrek van Maverick Viñales bij Yamaha. De Spanjaard zou aan het eind van dit jaar uit zijn contract lopen om mogelijk over te stappen naar Aprilia. Dit zijn op dit moment de onbevestigde berichten en Motorsport.com zal het uiteraard brengen als er meer te melden valt.

De geruchten en mogelijke gevolgen zorgden voor meer gespreksstof dan wat er op het circuit gebeurde. In de warm-up was Viñales de snelste met een 1.32.569. Hij was daarmee drie tienden sneller dan Fabio Quartararo. Alex Rins eindigde een paar honderdsten achter Quartararo op de derde plaats. Takaaki Nakagami werd vierde, de snelste Honda-rijder hield Marc Marquez net achter zich. Johann Zarco werd zesde voor Pol Espargaro.

Tech3 KTM-coureur Iker Lecuona werd achtste voor Pecco Bagnaia van Ducati en MotoGP-legende Valentino Rossi. De Italiaan klokte 1.33.355 in de warm-up voor de TT van Assen.

Om 11.00 uur begint de actie met de Moto3-race, gevolgd door de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder. Om 14.00 gaan de lichten op groen voor de MotoGP-race over 25 ronden.

Uitslag warm-up MotoGP TT van Assen