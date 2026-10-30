MotoGP GP van Maleisië

Vinales na sterke MotoGP-training in Maleisië: "Zonder pijn boek ik winst"

Maverick Vinales dankt pijninjecties voor zijn Q2-ticket in Maleisië

Richard Asher Rachit Thukral

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 16:11

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Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Maverick Viñales zegt dat zijn prestatiesprong op vrijdag tijdens de Grand Prix van Maleisië in de MotoGP grotendeels te danken was aan minder pijn in zijn geblesseerde schouder.

De Tech3 KTM-coureur heeft het zwaar gehad sinds hij zich in 2025 bij de Grand Prix van Duitsland blesseerde: hij miste meerdere races en had moeite om prestaties te leveren wanneer hij wel in actie kwam.

Zijn meest recente comeback, die eerder deze maand begon bij de Grand Prix van Japan, was tot de openingsdag op Sepang niet bepaald bemoedigend geweest. Daar noteerde Vinales voor het eerst dit jaar op vrijdag een tijd in de top tien.

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Hoewel het circuit en de omstandigheden met weinig grip de motor mogelijk goed liggen - zijn teamgenoot Enea Bastianini voegt zich ook bij hem in Q2, samen met fabrieksrijder Pedro Acosta - was dit voor de Spanjaard nog altijd een flinke stap vooruit.

Na de actie op de baan van die dag verwees hij naar de nieuwe pijnbestrijdingsbehandeling die hij sinds de Grand Prix van Australië van afgelopen weekend had ondergaan. De 31-jarige “heeft wat injecties laten zetten om de pijn te verminderen” en zei dat dit, gecombineerd met het gunstige circuit, op vrijdag het verschil maakte.

“Het is het circuit en ik denk ook aan de behandeling die ik na Phillip Island heb gehad. Die vermindert de pijn, en als de pijn minder is, is de [fysieke] kracht groter.”

Hoewel Vinales zei dat hij niet pijnvrij reed, ging het de goede kant op voor een terugkeer naar zijn prestatieniveau van vóór de blessure.

“Ik voel nog steeds pijn, maar minder. Het doel is dus om in Portimao en Valencia [de laatste twee races van het seizoen] aan te komen en te proberen geen pijn te hebben. Want zodra ik geen pijn heb, boek ik winst.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Zodra de pijngrens weg is, denk ik dat ik weer sta waar ik was gebleven op de Sachsenring [de locatie van de GP van Duitsland]. Dat is dus het positieve punt.”

Hoewel Vinales zijn plek op de MotoGP-grid voor volgend seizoen al is kwijtgeraakt, klonk hij zelfverzekerd dat hij in de resterende raceweekenden van 2026 een statement kan maken.

“Als [mijn conditie] zo is, dan kunnen we voor de volgende circuits aan iets meer denken. Want de prestaties komen natuurlijk zodra ik de motor meer kan pushen.

“Deze motor werkt helaas alleen als je hem hard pusht. Je kunt niet gewoon rijden, je moet de motor overal echt forceren.”

Vinales suggereerde dat hij vrijdag in Maleisië nog niet zijn volledige potentieel had benut, omdat hij zijn stijl moest aanpassen om om te gaan met pijnvrij rijden: “Ik vecht met de motor. Het is zo lang geleden dat ik op een goed niveau heb gereden dat het nu lastig is om ineens heel snel te gaan. Ik vecht veel met de motor, dus ik moet proberen te begrijpen hoe ik vriendelijker voor de motor kan zijn, hoe ik preciezer kan zijn.

“Maar de rondetijd was eerlijk gezegd niet al te moeilijk. Ik denk dat ik de rondetijd [nog] een klein beetje had kunnen verbeteren.”

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